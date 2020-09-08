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ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal'dan Erol Mütercimler açıklaması: 81 ilde suç duyurusunda bulunacağız

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Çal, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Erol Mütercimler.
Erol Mütercimler.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

  • ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerin tamamını ifade eden bir tarzla, "imam hatiplilerden tecavüzcü, tacizci çıkar" gibi tahkir edici bir ifade kullanmasının asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Bu söylemin tüm imam hatiplileri ciddi şekilde itham altında bıraktığını belirten Çal, imam hatip camiasını bu konuya tepki koymaya davet etti.

Çal, "ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hemen hızlı şekilde avukatlarımıza talimatı verdik. Bu konuyla ilgili hukuki süreci hızlı şekilde başlattık. 81 ilde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Aynı şekilde tüm illerimizdeki imam hatipliler derneklerini aynı davayı açması için teşvik ediyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda teyakkuz halindeler, onlar da çok inanılmaz tepki koymuş durumdalar. Erol Mütercimler denen bu adama dava açacaklar" dedi.

Tüm imam mezunlarının davaya destek vermesini isteyen Çal, "Çünkü ortaya koymuş olduğu yaklaşım çok çirkin, sanki imam hatipler tecavüzcü yetiştiriyor, sanki imam hatipliler hırsız yetiştiriyor gibi bir yaklaşım tarzı var. Şu anda ülkeyi yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın TBMM Başkanımız ve birçok bakan olmak üzere imam hatipli. Birçok genel müdür ve bürokratlarımız imam hatipli. Tamamını bu süreçte töhmet altında bulunduran bir yaklaşım tarzıyla böyle bir açıklama yapıyor olması çok çirkin ve kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
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Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.

"Erol Mütercimler'den derhal özür dilemesini istiyoruz"

Erol Mütercimler'den özür beklediklerini vurgulayan Çal, şöyle konuştu:

"Erol Mütercimler'den derhal özür dilemesini istiyoruz. Çünkü imam hatipliler Türkiye'ye değer yetiştiren, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çok değerli isimleri üreten okullarımız. Bu imam hatipler devletin okulları. Devletin müfredatını belirlediği okullar, devletin disipline ettiği, teftiş ettiği okullar. Bunlar çok önemli. Sanki imam hatipler bu ülkede yer altında örgütlenmiş yapılar gibi bir yaklaşım tarzı ortaya konulması çok çirkin.

Ayrıca, 1 milyon 400 bini bulan öğrencisiyle, o yavrularımızı da bu manada çok çirkin bir şekilde etkiliyor. O yavrularımızın psikolojisini de ciddi şekilde etkiliyor. Bu adamın televizyonlara çıkıp da alçakça imam hatiplileri tahkir eden yaklaşımlarını şiddetle kınıyoruz. Bu konuda elimizden ne gelirse yapacağız, her türlü tepkiyi ortaya koyacağız."

  • Mütercimler'in televizyon programında hiç alakası olmayan konuyu imam hatiplilere getirdiğini aktaran Çal, şunları kaydetti:
  • "Hiç alakası olmayan bir konuyu imam hatiplilere getirerek tamamen düşmanca, kin kusan ve kabul etmeyen bir yaklaşım tarzıyla bu açıklamayı yapıyor. Yani toplumu kategorize eden bir yaklaşım tarzı var. Bizim bu toplumda birlikte yaşama kültürünü geliştirmeye namzet bir anlayışımız var. Biz her tür anlayışı başımızın tacı yapıyoruz. Herkes dilediği gibi yaşasın, dilediği şeye inansın, herkes dilediği şekilde hayatını sürdürsün istiyoruz ama bu adam eğitimde yüzde 13 olan imam hatiplileri kabullenemeyecek kadar düşman ve kindar bir yaklaşım tarzıyla hareket ediyor."

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