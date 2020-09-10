Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Suç duyurusu yağdı Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi
AKTÜEL

Erol Mütercimler'in İmam hatiplilere yönelik sözlerine tepki: ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi

Suç duyurusu yağdı: Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi

İmam hatipliler için “sapık, sahtekâr, ahlaksız” gibi utanmazca ifadeler kullanan yazar Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA’nın aralarında olduğu çok sayıda STK suç duyurusunda bulundu. 81 ilde adliyelere dilekçe veren ÖNDER’in başkanı Kamber Çal, aşağılık ithamların cezasız kalmayacağına inandığını söyledi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Erol Mütercimler
Erol Mütercimler

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama’ kapsamında suç duyurusunda bulundu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kamber Çal, Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını talep ettiklerini söyledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, küçük düşürücü ifadelerin sadece imam hatiplileri değil Türkiye’nin birliğini ve dirliğini hedef aldığını söyledi.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
OYNAT 00:30
Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE’NİN BİRLİĞİNİ HEDEF ALIYOR

Yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadelerin sadece imam hatiplileri değil Türkiye’nin birliğini ve dirliğini hedef aldığını vurgulayan Çal, “Camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan şahıs hakkında kamu davası açılmasını ve iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz” dedi. Çal, suç duyurusunun gereğinin yapılacağına ve bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inandığını sözlerine ekledi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da “Burada gerçekten hazmedilemeyen bir durum var, 2020 yılındayız hala bu tarz durumlarla uğraşıyor olmamız çok üzücü” dedi. KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı ise “Ülkemiz ve İslam alemi için değerli gençler yetiştirmeyi amaçlayan imam hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Haliç Üniversitesi soruşturma başlattı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, Dr. Öğretim Üyesi Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, Mütercimler’in imam hatip liseleriyle ilgili konuşmasının üniversitenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığı belirtildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın da üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile görüştüğü öğrenildi.

Terbiyesizlik

Mustafa Varank

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Varank’ın da bir imam hatip lisesi mezunu olarak Mütercimler’in sarf ettiği sözlerin üzülerek muhatabı haline geldiği kaydedilen dilekçede, şüphelinin eylemi toplumun bir kesimini alenen aşağılama kapsamında olduğundan Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret ve halkın bir kesimini aşağılama suçunun unsurlarını taşıdığı vurgulandı. Mütercimler hakkında bir suç duyurusunu da AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları yaptı. Dilekçede, Mütercimler’in “hakaret” ve “halkın bir kesimini aşağılamak” suçlarından cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, adalet sarayı önünde yaptığı açıklamada, Mütercimler’in ifadelerini bireysel bir talihsizlik olarak değil bir zihniyet olarak gördüklerini belirtti. Eğitim-Bir-Sen de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada “Bir tek ahlaksız üzerinden okullarımızı, kurumlarımızı, camiaları yaftalaması aymazlık ve büyük bir terbiyesizliktir” dedi.

İmam Hatiplilerle ilgili skandal açıklamada bulunan Erol Mütercimler çark etti
OYNAT 02:24
İmam Hatiplilerle ilgili skandal açıklamada bulunan Erol Mütercimler çark etti
Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlere ilişkin canlı yayında özür diledi. Mütercimler, 'Üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Rumların Akıncısı

Rumların Akıncı'sı

​Seçimler öncesi stratejisini "Türkiye düşmanlığı" üzerine kurdu.
İlk etkinlik 12 Eylülde

İlk etkinlik 12 Eylül'de

​Yassıada'daki ilk etkinlik milli irade.
Myanmardasoykırım itirafı

Myanmar'da
soykırım itirafı

​Müslümanları öldürüp toplu mezarlara gömdük, köyleri haritadan sildik.
İki yüz on bin<br>kahraman aranıyor

İki yüz on bin
kahraman aranıyor

​SMA Tip-1 hastası 17 aylık Demir Ali bebek yardım bekliyor.
Alışveriş ve tatilde<br>önceliğimiz güven

Alışveriş ve tatilde
önceliğimiz güven

​'Benim Markam' online alışveriş ve tatil platformlarını ele aldı.
Elleri kanlı<br>veliaht prensler

Elleri kanlı
veliaht prensler

​Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işledi.

PKK'ya<br>ortak operasyon

PKK'ya
ortak operasyon

​Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma.
Suç<br>duyurusu yağdı

Suç
duyurusu yağdı

​Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi.
Libya canisine<br>Alman koruması

Libya canisine
Alman koruması

​Almanya sayesinde Libya'daki yeni katliamlar için fırsat buldu.
Aman dikkat

Aman dikkat

​O klinikler korona servisleri kadar riskli.
8 yıl<br>hapis istemi

8 yıl
hapis istemi

​Genç kadına hakaretler edip aracın ön camını kırmıştı.
Üç ilden flaş karar

Üç ilden flaş karar

Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak.
Gıda terörüne geçit yok

Gıda terörüne geçit yok

Tekirdağ'da ​1,5 tonluk ürünü piyasaya süreceklerdi.
Almanya'ya <br>net mesaj

Almanya'ya
net mesaj

​'Türkiye, oldubittiye müsaade etmeyecek.'
MİT mensuplarını <br>ifşa davasında karar

MİT mensuplarını
ifşa davasında karar

Barış Pehlivan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Test sayısı <br>8 milyonu geçti

Test sayısı
8 milyonu geçti

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.