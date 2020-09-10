Suç duyurusu yağdı: Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama’ kapsamında suç duyurusunda bulundu. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kamber Çal, Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını talep ettiklerini söyledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, küçük düşürücü ifadelerin sadece imam hatiplileri değil Türkiye’nin birliğini ve dirliğini hedef aldığını söyledi.

OYNAT 00:30 Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TÜRKİYE’NİN BİRLİĞİNİ HEDEF ALIYOR

Yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadelerin sadece imam hatiplileri değil Türkiye’nin birliğini ve dirliğini hedef aldığını vurgulayan Çal, “Camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan şahıs hakkında kamu davası açılmasını ve iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz” dedi. Çal, suç duyurusunun gereğinin yapılacağına ve bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inandığını sözlerine ekledi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da “Burada gerçekten hazmedilemeyen bir durum var, 2020 yılındayız hala bu tarz durumlarla uğraşıyor olmamız çok üzücü” dedi. KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı ise “Ülkemiz ve İslam alemi için değerli gençler yetiştirmeyi amaçlayan imam hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Haliç Üniversitesi soruşturma başlattı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, Dr. Öğretim Üyesi Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, Mütercimler’in imam hatip liseleriyle ilgili konuşmasının üniversitenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığı belirtildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın da üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile görüştüğü öğrenildi.

REKLAM

Terbiyesizlik

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Varank’ın da bir imam hatip lisesi mezunu olarak Mütercimler’in sarf ettiği sözlerin üzülerek muhatabı haline geldiği kaydedilen dilekçede, şüphelinin eylemi toplumun bir kesimini alenen aşağılama kapsamında olduğundan Türk Ceza Kanunu’na göre, hakaret ve halkın bir kesimini aşağılama suçunun unsurlarını taşıdığı vurgulandı. Mütercimler hakkında bir suç duyurusunu da AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları yaptı. Dilekçede, Mütercimler’in “hakaret” ve “halkın bir kesimini aşağılamak” suçlarından cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, adalet sarayı önünde yaptığı açıklamada, Mütercimler’in ifadelerini bireysel bir talihsizlik olarak değil bir zihniyet olarak gördüklerini belirtti. Eğitim-Bir-Sen de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada “Bir tek ahlaksız üzerinden okullarımızı, kurumlarımızı, camiaları yaftalaması aymazlık ve büyük bir terbiyesizliktir” dedi.