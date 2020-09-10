Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Fatih’in fetih hayalinin mimarı: Molla Hüsrev

Fatih Sultan Mehmed Han'ın 'Zamanımızın Ebu Hanife'si' dediği hocası Molla Hüsrev, kolayca vazgeçilecek bir makam olmayan kazaskerlik ve herkese nasip olmayacak birçok görevi elinin tersiyle itti. Molla Hüsrev, “Kostantiniye Fatihi” olacağına inandığı talebesine hocalık şerefini bütün makamlardan üstün tuttu. “Geleceğin Fatihi”ni eğitmekten hem büyük keyif hem büyük şeref duydu. İyi bir muallim, kıymetli bir fıkıh âlimi ve iyi bir şair olmanın yanı sıra sadece din ilimlerine değil, fen ilimlerine de vakıf olan Molla Hüsrev, aynı zamanda çok iyi bir İslam hukukçusuydu ve pek çok eser kaleme aldı. Peki, Fatih Sultan Mehmed Han'a fetih hayalini aşılayan Molla Hüsrev kimdir? Gelin birlikte inceliyelim.



