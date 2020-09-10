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Hayat Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
AKTÜEL

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

İmam hatipliler için "sapık, sahtekar, ahlaksız" gibi ifadeler kullanan yazar Erol Mütercimler için Diyanet de harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Mütercimler hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "nefret ve ayırımcılık", "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatılarak dava açılması talep edildi.

Haber Merkezi İHA
Erol Mütercimler
Erol Mütercimler

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Erol Mütercimler’in katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamayla ilimle, irfanla, bilgiyle ve hikmetle öğreten ve nice öğrencinin yetişmesine vesile olan köklü eğitim yuvalarından imam hatip okullarına ve mezunlarına alenen hakarette bulunduğu belirtildi. Mütercimler’in söz konusu programda "Sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız" diyerek atılı suçu gerçekleştirdiği vurgulandı.

Suç duyurusu yağdı: Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi
HAYAT
Suç duyurusu yağdı: Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi

Dilekçede şunlar kaydedildi:

  • "Şüphelinin imam hatip liseleri mezunları hakkındaki ötekileştiren, asla kabul edilemeyecek çirkin ithamları ile toplum, imam hatip lisesi mezunu olan vatandaşlarımıza ve Başkanlığımız personeline karşı kin ve düşmanlık duymaya tahrik edilerek, halkımız nazarında Başkanlığımız ve Başkanlığımız personeline karşı nefret duygusu uyandırılmaya çalışılmıştır. Şüpheli, imam hatip lisesi mezunları hakkındaki önyargılı, toptancı, problemli bakış açısını tamamen nefret ve kin hezeyanlarıyla beraber serd etmiş, ülkemizdeki milyonlarca imam hatip lisesi mezununu haksız ve hadsiz olarak ’cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız’ olarak yaftalayarak sağduyulu hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği asılsız itham ve iftiralarda bulunmuştur. Başkanlığımız din hizmetlerinin her kademesinde bir imam hatip lisesi mezunu olarak vatandaşlarımıza İslam dininin itikat, ibadet, ahlak esaslarının mündemiç olduğu merhamet, şefkat, doğruluk, erdem gibi hasletleri yaşatmaya ve anlatmaya çalışan personelimize insanlık tarihinin şahit olduğu hiçbir zaman ve mekan diliminde kabul görmemiş ’cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız’ gibi mülevves ifadeleri reva gören bir zihniyet tarafından kin ve nefretin bastırılamadığı bir aymazlıkla akılları dumura uğratacak mesabede iftirada bulunulmuştur."

Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi
GÜNDEM
Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi

Suç duyurusu dilekçesinde Mütercimler hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "nefret ve ayırımcılık", "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlatılarak dava açılması talep edildi.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
OYNAT 00:30
Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.

İmam Hatiplilerle ilgili skandal açıklamada bulunan Erol Mütercimler çark etti
OYNAT 02:24
İmam Hatiplilerle ilgili skandal açıklamada bulunan Erol Mütercimler çark etti
Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlere ilişkin canlı yayında özür diledi. Mütercimler, 'Üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum' ifadelerini kullandı.


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