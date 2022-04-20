Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altunun evinin fotoğraflanması davası Savcılık yine mütalaa değiştirdi
İSTANBUL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası: Savcılık yine mütalaa değiştirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın davasında savcılık üçüncü kez mütalaasını açıkladı. İlk mütalaasında sanığın cezalandırılmasını isteyen ve 8 Mart'ta görülen duruşmada sanığın beraat etmesini isteyen savcılık, mütalaasını yine değiştirerek sanığın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altunun evinin fotoğraflanması davası: Savcılık yine mütalaa değiştirdi
CHP'li Kaftancıoğlu duruşmayı seyirci olarak izledi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatları yer aldı. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da seyirci olarak izledi.

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasının talimatını vermişti: CHP'li Kaftancıoğlu hakim karşısında
GÜNDEM
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasının talimatını vermişti: CHP'li Kaftancıoğlu hakim karşısında

İLK AÇIKLANAN MÜTALAA TEKRAR EDİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını üçüncü kez açıklayan savcılık, 16 Aralık 2021'de açıkladığı mütalaayı tekrar etti.

Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un evine giderek bahçesinin fotoğrafını çektiğini ve fotoğrafı Canan Kaftancıoğlu'na gönderdiğini belirtti.

Savcılık, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan Özçağdaş'ın 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz verilen müşteki avukatı Sezgin Tunç, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evini fotoğraflayan CHP’li başkandan delil karartma
GÜNDEM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evini fotoğraflayan CHP’li başkandan delil karartma

Avukat Tunç, "Bir önceki celse nöbetçi savcı tarafından aksi yönde mütalaa beyanı değiştirilerek beraate yönelik mütalaa verilmiştir. Biz bu durumla daha önce karşılaşmadık. Bilmiyorum siz karşılaştınız mı?" şeklinde konuştu.


Sanık avukatı Çağdaş Karaküçük, mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Esas hakkındaki savunmamızı daha sonra yapacağız" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, bu celse değişen mütalaa beyanına karşı savunma hakkı bağlamında sanık avukatına süre verilerek ertelendi.

Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim
GÜNDEM
Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyor. İddianamede sanık Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı
GÜNDEM
CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
GÜNDEM
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
İsmail Ok AK Partiye katıldı

İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti rozetini taktı.
Otomotivibekleyen yeni tehlike

Otomotivi
bekleyen yeni tehlike

Çip krizi bunun yanında çerez kalacak.
Dekont tuzağı

​Otomobilini satacakken dolandırıcıların oyununa geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit ile bataklık kuruyacak.

​Operasyon bölgesinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki mağara tespit edildi.

​Tarihi araç koleksiyonculuğu: Retro.

​20 ay önce sel afeti yaşanmıştı: Su seviyesi yükseldi yol çöktü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.