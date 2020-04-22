CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eviyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına parti teşkilatından iki partiliyi daha alıp Altun'un evinin önüne gitti. Olay saat 12.50 sularında gerçekleşti. Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.
Burası korumalı konut fotoğraf çekemezsiniz
Üç kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri anında duruma müdahale etti. Polisler, kişilerin yanına giderek, "Bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısında bulundu.
Polislerden kaçtı
Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan Özçağdaş, "Ben CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım. Sonraki günlerde tekrar gelip fotoğrafları çekeceğim" dedi. Özçağdaş, koruma polislerinin 'bekle' uyarılarını dinlemeden olay yerinden kaçtı.
Polisin tuttuğu tutanak: