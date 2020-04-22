Gündem CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altunun evini gizlice görüntüledi
İSTANBUL

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, parti teşkilatından iki kişiyi daha alıp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Özçağdaş, güvenlik güçlerinin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçtı. Koruma polislerine 'yine geleceğim' diyerek meydan okudu.

Haber Merkezi Diğer
Suat Özçağdaş
Suat Özçağdaş

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eviyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına parti teşkilatından iki partiliyi daha alıp Altun'un evinin önüne gitti. Olay saat 12.50 sularında gerçekleşti. Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

Burası korumalı konut fotoğraf çekemezsiniz

Üç kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri anında duruma müdahale etti. Polisler, kişilerin yanına giderek, "Bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısında bulundu.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş

Polislerden kaçtı

Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan Özçağdaş, "Ben CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım. Sonraki günlerde tekrar gelip fotoğrafları çekeceğim" dedi. Özçağdaş, koruma polislerinin 'bekle' uyarılarını dinlemeden olay yerinden kaçtı.

Polisin tuttuğu tutanak:

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Sanatçı Şükriye Tutkun, komşusu olduğu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı evle ilgili Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlattı. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer' ifadelerini kullandı.

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