İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evini fotoğraflayan CHP’li başkandan delil karartma

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflarken yakalanmıştı.

Kendisini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun gönderdiğini belirten Özçağdaş, “Ben ilçe başkanıyım benim bir il başkanım var. İl başkanım bana demiş ki oraya git bak. Gittim, baktım; bir inşaat yok fotoğrafı da kendisine gönderdim" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi

Fahrettin Altun

Telefonlar incelendi

Sabah Gazetesi’nden Şerif Can’ın haberine göre, CHP’li Özçağdaş’ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ettiği iki telefonun incelemesi gerçekleştirildi. İncelemede Özçağdaş’ın, telefonlardan birini formatlayıp temizlediği belirlendi. Diğer telefonun ise olay günü kullanılan değil, Ümraniye’de sinyal veren bir başka telefon olduğu öğrenildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evin fotoğraflayıp başka kişilerle paylaştığı gerekçesiyle Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlamasından başlatılan soruşturma devam ediyor.