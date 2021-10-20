Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasının talimatını vermişti: CHP'li Kaftancıoğlu hakim karşısında

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında zorla getirme kararı bulunan sanık Kaftancıoğlu ile avukatı katıldı. Duruşmada, Fahrettin Altun'un avukatı da hazır bulundu. Savunmasını yapan Canan Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a, müşteki Fahrettin Altun'un özel mülkünün fotoğraflarının çekilmesi ve kendisine aktarılması hususunda herhangi bir talimatı olmadığını söyledi. İlçe başkanının kendisine fotoğraf göndermediğini, böyle bir fotoğrafı da Twitter hesabından paylaşmadığını ileri süren Kaftancıoğlu, belirtilen paylaşımın bir gazete yazısının altına yapılmış eleştiri yazısı olduğunu, bu nedenle suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

Kaftancıoğlu'nun avukatı da müştekinin olayda zararı bulunmadığını belirterek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

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Tanıklar da dinlendi

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Cafer Tanrıkulu, sanık Kaftancıoğlu özel bir talimat vermediğini söylese de başka bir mahkemede aynı konuda yargılanan ilçe başkanı Suat Özçağdaş'ın talimat aldığını söylediğini, bu nedenle sanık savunmalarına katılmadıklarını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, tanık olarak dinlenilmesi için davetiye gönderilmesine karar verdi. Dava dosyasının rapor hazırlanması için bilirkişiye verilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

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İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020'de aynı partiye mensup 2 kişiyle Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne giderek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alıp kendisine ait cep telefonu ile fotoğraf çektiği belirtiliyor. Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedilen iddianamede, Kaftancıoğlu'nun bu eylemden sonra kişisel Twitter hesabından yazdığı yazılar üzerine Fahrettin Altun'un avukatının da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi olduğu aktarılıyor.

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