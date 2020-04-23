CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı

CHP örgütü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evini teröristlere hedef göstermek için her şeyi yapıyor. Altun’un eviyle ilgili ortaya atılan asılsız iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, çirkin bir provokasyona imza attı. Yanına parti teşkilatından iki kişiyi daha alan CHP’li Özçağdaş, Altun’un evinin bulunduğu sokağa gitti. Fotoğraf çekmek yasak olmasına rağmen Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Koruma polislerinin uyarılarına kulak asmayan Özçağdaş “Daha sonra tekrar gelerek fotoğraflama yapacağım. Yine geleceğim” diye bağırarak olay yerinden kaçtı. CHP’li ismin yol açtığı tacizin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ARACA BİNİP KAÇTILAR

Alınan bilgiye göre olay dün saat 12.50’de meydana geldi. CHP’li Suat Özçağdaş, CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Selçuk Kaya ve CHP Üyesi Mehmet Sarıyar, Ford Kuga marka araçla Fahrettin Altun’un evinin bulunduğu Kuzguncuk’taki adrese gitti. Araçtan inen 3 kişi, hiçbir izin almadan cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye başladı. Olayı fark eden koruma polisleri, ikametteki kişinin daimi korunma kararı bulunduğunu ve konutu görüntülemenin yasal olmadığını hatırlatarak Özçağdaş’ı uyardı. Panikleyen Özçağdaş, yanındaki 2 kişiyle birlikte tekrar araca binerek “Daha sonra yine geleceğim” dedi ve oradan uzaklaştı. Taciz girişimi Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ikamet koruma nöbetçilerinin tutanağına da yansıdı.

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NE ELDE EDECEKSİNİZ?

CHP imzalı röntgencilik girişimine Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Yaptığı açıklamada Altun, “Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm” dedi. Olay sonrası harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tacizciler hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan soruşturma başlattı. Özçağdaş, Kaya ve Sarıyar telefonla aranarak emniyete çağrıldı. Avukatlarıyla emniyete gelen 3 kişi, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Özçağdaş’ın ifadesinde ‘inşaat var mı diye bilgi almak amacıyla fotoğraf çektiğini’ savundu. Kaya ve Sarıyar ise sözkonusu yere neden gittiklerini bilmediklerini ileri sürdü.

Kaçak yapı dedikleri gölgelik çıkmıştı

Cumhıuriyet Gazetesinde başlatılan linç kampanyası

Yaşadığı konutun hemen yanında bulunan ve bakımsızlıktan ötürü madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelmiş bahçeyi kamuya açık, şeffaf bir ihaleyle kiralayıp buraya ahşap bir gölgelik koyduran Altun, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hedefi olmuş ve zabıtaların gölgeliği yıktığı olay, geçtiğimiz hafta Cumhuriyet gazetesine “Boğaz’a kaçak yapı” başlığıyla servis edilmişti. Linç kampanyasını Altun’un açık adresiyle birlikte paylaşarak konutu terör örgütlerine hedef gösteren Cumhuriyet hakkında soruşturma başlatılmıştı.

GÜNDEM Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim

Tehdit savurdu

Canan Kaftancıoğlu

Adı daha önce pek çok skandala karışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, taciz olayına sahip çıktı ve talimatın CHP tarafından verildiğini itiraf etti. Kaftancıoğlu yaptığı skandal açıklamada şu ifadeleri kullandı: “CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz! Şehir eşkiyası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlara denir bunu da öğreneceksiniz!”

Tepkiler çığ gibi

*Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler. Bu cürmün kanun önünde de kamu vicdanında da yeri bellidir.”

*AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine hukuksuz ve ahlaksız bir şekilde fotoğraflamaya çalışarak aile mahremiyetini hiçe sayan CHP parti örgütü yetkililerini kınıyorum.”

*AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: “Altun’un evini fotoğraflamaya çalışarak ailesine dönük fiziki tacizde bulunan CHP’nin parti örgütü yetkililerini şiddetle kınıyorum. Bu gözü dönmüşlüğün hiçbir şeyle izahı olamaz.”

*AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: “Evde Fahrettin Altun olmadığı bir anda ailesini rahatsız edecek kadar adileşen CHP’li başkana teşekkür borçluyuz! 27 Mayıs’ta darbecilere ‘şu ev, bu ev Demokrat Partililerin’ diye gammazladıklarını hatırlattığı için. Siyaset hiç bu kadar çukurlaşmamıştı. Bir de iktidar olsalar!”