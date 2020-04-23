Gündem CHPden eşkıyalık Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altunun evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı
POLİTİKA

CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı

Özçağdaş koruma polislerinin müdahalesi üzerine kaçtı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tacize “partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir” diyerek sahip çıktı. Altun’un eşi Fatmanur Altun tepkisini “Evimin ve ailemin mahremine girerek ne elde edeceksiniz?” sözleriyle gösterdi. Başsavcılık özel alana saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Suat Özçağdaş
Suat Özçağdaş

CHP örgütü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evini teröristlere hedef göstermek için her şeyi yapıyor. Altun’un eviyle ilgili ortaya atılan asılsız iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, çirkin bir provokasyona imza attı. Yanına parti teşkilatından iki kişiyi daha alan CHP’li Özçağdaş, Altun’un evinin bulunduğu sokağa gitti. Fotoğraf çekmek yasak olmasına rağmen Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Koruma polislerinin uyarılarına kulak asmayan Özçağdaş “Daha sonra tekrar gelerek fotoğraflama yapacağım. Yine geleceğim” diye bağırarak olay yerinden kaçtı. CHP’li ismin yol açtığı tacizin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ARACA BİNİP KAÇTILAR

Alınan bilgiye göre olay dün saat 12.50’de meydana geldi. CHP’li Suat Özçağdaş, CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Selçuk Kaya ve CHP Üyesi Mehmet Sarıyar, Ford Kuga marka araçla Fahrettin Altun’un evinin bulunduğu Kuzguncuk’taki adrese gitti. Araçtan inen 3 kişi, hiçbir izin almadan cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye başladı. Olayı fark eden koruma polisleri, ikametteki kişinin daimi korunma kararı bulunduğunu ve konutu görüntülemenin yasal olmadığını hatırlatarak Özçağdaş’ı uyardı. Panikleyen Özçağdaş, yanındaki 2 kişiyle birlikte tekrar araca binerek “Daha sonra yine geleceğim” dedi ve oradan uzaklaştı. Taciz girişimi Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ikamet koruma nöbetçilerinin tutanağına da yansıdı.

NE ELDE EDECEKSİNİZ?

  • CHP imzalı röntgencilik girişimine Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Yaptığı açıklamada Altun, “Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm” dedi. Olay sonrası harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tacizciler hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan soruşturma başlattı. Özçağdaş, Kaya ve Sarıyar telefonla aranarak emniyete çağrıldı. Avukatlarıyla emniyete gelen 3 kişi, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Özçağdaş’ın ifadesinde ‘inşaat var mı diye bilgi almak amacıyla fotoğraf çektiğini’ savundu. Kaya ve Sarıyar ise sözkonusu yere neden gittiklerini bilmediklerini ileri sürdü.

Kaçak yapı dedikleri gölgelik çıkmıştı

Cumhıuriyet Gazetesinde başlatılan linç kampanyası

Yaşadığı konutun hemen yanında bulunan ve bakımsızlıktan ötürü madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelmiş bahçeyi kamuya açık, şeffaf bir ihaleyle kiralayıp buraya ahşap bir gölgelik koyduran Altun, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hedefi olmuş ve zabıtaların gölgeliği yıktığı olay, geçtiğimiz hafta Cumhuriyet gazetesine “Boğaz’a kaçak yapı” başlığıyla servis edilmişti. Linç kampanyasını Altun’un açık adresiyle birlikte paylaşarak konutu terör örgütlerine hedef gösteren Cumhuriyet hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim
GÜNDEM
Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim

Tehdit savurdu

Canan Kaftancıoğlu

Adı daha önce pek çok skandala karışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, taciz olayına sahip çıktı ve talimatın CHP tarafından verildiğini itiraf etti. Kaftancıoğlu yaptığı skandal açıklamada şu ifadeleri kullandı: “CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz! Şehir eşkiyası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlara denir bunu da öğreneceksiniz!”

Tepkiler çığ gibi

  • *Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler. Bu cürmün kanun önünde de kamu vicdanında da yeri bellidir.”
  • *AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine hukuksuz ve ahlaksız bir şekilde fotoğraflamaya çalışarak aile mahremiyetini hiçe sayan CHP parti örgütü yetkililerini kınıyorum.”
  • *AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: “Altun’un evini fotoğraflamaya çalışarak ailesine dönük fiziki tacizde bulunan CHP’nin parti örgütü yetkililerini şiddetle kınıyorum. Bu gözü dönmüşlüğün hiçbir şeyle izahı olamaz.”
  • *AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: “Evde Fahrettin Altun olmadığı bir anda ailesini rahatsız edecek kadar adileşen CHP’li başkana teşekkür borçluyuz! 27 Mayıs’ta darbecilere ‘şu ev, bu ev Demokrat Partililerin’ diye gammazladıklarını hatırlattığı için. Siyaset hiç bu kadar çukurlaşmamıştı. Bir de iktidar olsalar!”

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
GÜNDEM
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Altun'un evini gizlice görüntüledi
Abone Ol Google News
Evi uygun olmayanyurtlarda kalacak

Evi uygun olmayan
yurtlarda kalacak

KYK yurtları salgına karşı kritik bir rol daha üstleniyor.
Kiracıya üç seçenek!

Kiracıya üç seçenek!

​Yargıtay'ın emsal kararları ile talep edilebilir.
Köprüdearaç kuyruğu

Köprüde
araç kuyruğu

​Yasağın ilk gününde izin belgeleri tek tek incelendi.
Tek çatı<br>altında birleşiyorlar

Tek çatı
altında birleşiyorlar

​Kamu sigorta şirketleri için beklenen adım atıldı.
Çok fazla<br> kullanılmamalı

Çok fazla
kullanılmamalı

​Uzmanlardan dezenfeksiyon için kritik uyarı.
Bu kez kaçmadı

Bu kez kaçmadı

​Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a sürpriz.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”

Zor kurtardılar

Zor kurtardılar

​Çay taştı, tarla ve ahırlar sular altında kaldı.

Virüs uzun süre bizimle olacak

Virüs uzun süre bizimle olacak

DSÖ Direktörü'den istifa etmeyeceğim mesajı.
İki yıl <br>sürse bile hazırız

İki yıl
sürse bile hazırız

T​ürkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftçiler Yeni Şafak'a konuştu.
ABD'de<br>korkutan iddia

ABD'de
korkutan iddia

Koronavirüs kesinlikle sonbahar aylarında tekrar geri gelecek.
Haydi balkona!

Haydi balkona!

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun!
​Sessizlik başladı

​Sessizlik başladı

Sokağa çıkma yasağı sonrasında şehirler boş kaldı.
Açlık<br>salgını kapımızda

Açlık
salgını kapımızda

​BM'den küresel insani felaket uyarısı.
Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun
Hayat

Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun

23 Nisan’ın 100. yılı kutlamalarında sosyal mesafeyi koruyacak olan Türkiye, bu akşam saat 21.00’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla balkonlara çıkıp İstiklal Marşı’nı okuyacak. Televizyon kanalları da yayınlarına ara verip bu coşkuya katılacak.
Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak
Gündem

Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da koronavirüs tedbirleri de masaya yatırıldı. Buna göre normalleşme, iller bazında ve meslek gruplarına göre kademeli hayata geçirilecek. Normalleşmede illerdeki vaka sayılarının seyri dikkate alınacak. İlk olarak dokuma, tarım, sanayi ve turizm alanlarında üretim başlayacak.
ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek
Dünya

ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye çalışmak için gelen göçmenlerin 60 gün boyunca ABD sınırları içine alınmamasını ön gören kararnameyi imzaladığı açıkladı. Buna göre koronavirüs konusunda çalışan ve göçmen vizesi bulunan doktor, hemşire ya da sağlık çalışanları ile bu kişilerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları, kararname kapsamına alınmayacak.Kararname, 60 günün sonunda ABD Başkanı Trump'ın izniyle uzatılabilecek. Düzenlenen toplantıda çok sayıda doktor da koronavirüsün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doktor Robert Redfield bu yıl şanslı oldukları çünkü virüs salgını başladığında grip sezonunun bitmiş olduğuna vurgu yaptı. Doktor Anthony Fauci ise "Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.