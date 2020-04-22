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POLİTİKA

Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken polislere yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın gece saatlerinde verdiği ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul ettiği öğrenildi. Özçağdaş’ın ifadesinde, “İnşaat var mı diye fotoğraf çektim. Bu konuyla ilgili sorulduğunda bilgim olsun diye fotoğrafını çektim. Fotoğrafa bakıldığı zaman boş bir arsa olup, içinde insanların olmadığı görülmektedir” dediği öğrenildi. Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Özçağdaş hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin ele geçirilmesi suçlarından şikayetçi oldu.

Ersin Çelik Yeni Şafak
Fahrettin Altun'un evini görüntülerken koruma polislerine yalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.
Fahrettin Altun'un evini görüntülerken koruma polislerine yalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın da dün gece ifadesi alındı. Özçağdaş'ın, “İnşaat var mı diye fotoğraf çektim” dediği, gerekçe olarak da 'gerçekte inşaat olup olmadığını tespit etmek' dediği öğrenildi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan günü öğle saatlerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken polislere yakalanmıştı. CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Selçuk Kaya ve CHP Üyesi Mehmet Sarıyar’ın da içinde olduğu özel aracı ile Fahrettin Altun’un yaşadığı evinin önüne gelen Özçağdaş’ın cep telefonu ile görüntü çekerken koruma polisleri tarafından fark edilince uzaklaştığı ve koruma polislerine “yine geleceğim” dediği öğrenilmişti.

“Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim”

Özçağdaş, skandal ortaya çıkınca dün gece sosyal medya hesabından “Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan” şeklinde paylaşım yaptı. Gece saatlerinde Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği’nde ifade veren Özçağdaş, Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarını çektiğini kabul etti. Özçağdaş’ın “İnşaat var mı diye fotoğraf çektim. Bu konuyla ilgili sorulduğunda bilgim olsun diye fotoğrafını çektim. Fotoğrafa bakıldığı zaman boş bir arsa olup, içinde insanların olmadığı görülmektedir” dediği öğrenildi.

“Neden gittik bilmiyoruz”

Olay esnasında Özçağdaş’ın aracında olan CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Selçuk Kaya ve CHP Üyesi Mehmet Sarıyar’ın ise ifadelerinde Fahrettin Altun’un evinin bulunduğu sokağa neden gittiklerini bilmediklerini iddia ettiler.

Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin ele geçirilmesi

Yeni Şafak’a konuşan Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, CHP İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin ele geçirilmesi suçlarından şikayetçi olduklarını belirtti.

Adresi Cumhuriyet gazetesi verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ailesi ile birlikte yaşadığı evin fotoğrafı ve açık adresi geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştı.

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Talimat CHP'den itiraf Kaftancıoğlu'ndan

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesi talimatının partiden verildiğini açıkladı. Kaftancıoğlu skandalı şu sözlerle itiraf etti: "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir."

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iki partili ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapılan CHP’li Özçağdaş’ın ifadesi alındı.

İfadeye CHP'li vekil ile gittiler

Öte yandan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve aracındaki diğer iki CHP’li yetkili, Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği’ne CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Sera Kadıgil’in de olduğu çok sayıda kişiyle geldi.

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