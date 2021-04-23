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Gündem İnşaatı süren Çukurova Havalimanına ilk inen uçak olmuştu Bakımı yapılan eğitim uçağı alandan ayrıldı
MERSİN

İnşaatı süren Çukurova Havalimanı'na ilk inen uçak olmuştu: Bakımı yapılan eğitim uçağı alandan ayrıldı

Çukurova Bölgesel Havalimanına (ÇBH) dün acil iniş yapan Atılım Üniversitesi’nin uçuş okuluna bağlı eğitim uçağı, bugün bakımlarının tamamlanması sonrasında havalimanından ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
İnşaatı süren Çukurova Havalimanına ilk inen uçak olmuştu: Bakımı yapılan eğitim uçağı alandan ayrıldı
Hakan Göktürk, “Veriler bizi buraya indirmeye mecbur kıldı. Buraya kullanmasak Adana ile yeni meydan arasındaki bir tarlaya iniş olabilirdi. Bu da yerine göre kırım da olabilirdi" dedi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı’na, dün bataryası bitmek üzere olan bir eğitim uçağı acil iniş yaptı.

Atılım Üniversitesi’nin uçuş okuluna bağlı eğitim uçağının, bakımları tamamlandı.

Okulun öğretmen pilotu Hakan Göktürk, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda görev yapan sorumlulara ve müdürlere teşekkür ederek, "Havalimanına ilk inen ben oldum, inşallah resmi açılıştan sonra da ilk alandan kalkan uçak da ben olurum" dedi.


Göktürk, daha sonra eğitim uçağı ile alandan ayrıldı.

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