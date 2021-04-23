İnşaatı süren Çukurova Havalimanı'na ilk inen uçak olmuştu: Bakımı yapılan eğitim uçağı alandan ayrıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı’na, dün bataryası bitmek üzere olan bir eğitim uçağı acil iniş yaptı.
Atılım Üniversitesi’nin uçuş okuluna bağlı eğitim uçağının, bakımları tamamlandı.
Okulun öğretmen pilotu Hakan Göktürk, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda görev yapan sorumlulara ve müdürlere teşekkür ederek, "Havalimanına ilk inen ben oldum, inşallah resmi açılıştan sonra da ilk alandan kalkan uçak da ben olurum" dedi.
Göktürk, daha sonra eğitim uçağı ile alandan ayrıldı.