İnşaatı süren Çukurova Havalimanı'na ilk inen uçak olmuştu: Bakımı yapılan eğitim uçağı alandan ayrıldı

Hakan Göktürk, “Veriler bizi buraya indirmeye mecbur kıldı. Buraya kullanmasak Adana ile yeni meydan arasındaki bir tarlaya iniş olabilirdi. Bu da yerine göre kırım da olabilirdi" dedi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı’na, dün bataryası bitmek üzere olan bir eğitim uçağı acil iniş yaptı.

Atılım Üniversitesi’nin uçuş okuluna bağlı eğitim uçağının, bakımları tamamlandı.

Okulun öğretmen pilotu Hakan Göktürk, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda görev yapan sorumlulara ve müdürlere teşekkür ederek, "Havalimanına ilk inen ben oldum, inşallah resmi açılıştan sonra da ilk alandan kalkan uçak da ben olurum" dedi.





Göktürk, daha sonra eğitim uçağı ile alandan ayrıldı.

GÜNDEM Mersin'de eğitim uçağı inşaatı süren Çukurova Havalimanına acil iniş yaptı

GÜNDEM MSB paylaştı: TCG Göksu Fırkateynine yunuslar ve kuşlar eşlik etti

GÜNDEM Trakya'da kısıtlama günü sıkı denetim: Arabayla markete gidene de ceza kesildi

GÜNDEM İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

GÜNDEM Türkiye, Pakistan ve Afganistan'dan Taliban'a karşı ortak bildiri