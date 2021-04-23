Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan’a özel paylaşım

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Koronaya yakalanan annesini de öğrencilerini de yalnız bırakmadı: Hastane odasını sınıfa çevirdi

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Şehit Erhan Ar İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Yeşilyurt (45), Erzurum'daki Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören annesi Esengül Yeşilyurt'un (60) yanında refakatçi olarak kalıyor. Annesi ile kaldığı odadan çıkamayan Yeşilyurt, EBA sistemi ile her gün öğrencilerine ders anlatıyor.