Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan’a özel paylaşım

Saat 16.15’te bir açıklama yapacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 23 Nisan’a özel ve koltuğunda bir çocuğun oturduğu basın açıklamasını paylaştı.
April 23, 2021
Saat 16.15’te bir açıklama yapacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 23 Nisan’a özel ve koltuğunda bir çocuğun oturduğu basın açıklamasını paylaştı.
April 23, 2021
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