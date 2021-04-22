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Hayat Aşı ikna timi iş başında 73 yaşındaki adamı ikna ettiler ilk dozu vuruldu
AKTÜEL TÜRKİYE

Aşı ikna timi iş başında: 73 yaşındaki adamı ikna ettiler ilk dozu vuruldu​

Aşı ikna timi iş başında: 73 yaşındaki adamı ikna ettiler ilk dozu vuruldu

Antalya'da 'aşı ikna timi', evine gittikleri, aşıya güvenmediğini söyleyen ve yan etkilerinden korkan Şaban Ertekin'i (73) ikna ederek, ilk doz aşıyı uyguladı. Aşıya karşı güvensizliğinin olduğunu söyleyen Ertekin, ilk dozu vurulduktan sonra sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
Aşı ikna timi iş başında: 73 yaşındaki adamı ikna ettiler ilk dozu vuruldu​
73 yaşındaki Şaban Ertekin, Sinovac aşısını vuruldu

Aşı olması için tanımlanan vatandaşların büyük kısmının aşılanmaya gitmediğinin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı, illerde 'aşı ikna timleri'ni devreye aldı. Antalya'da 35 aşı ikna timi oluşturulurken, bu timler hem sahada hem de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki çağrı merkezinden vatandaşı telefonla arayarak, ikna etmeye çalışıyor. Aşı timleri her gün yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi almaya çalışıyor. Vatandaşın çoğu bu hizmetten memnun olduğunu belirtirken 'Neden aşı olmadınız?' sorusuna geçerli bir gerekçe sunamıyor. Aşı ikna timleri aradıkları 10 kişiden 8'ini ikna etmeyi başarırken aşı olmayanların sunduğu en büyük gerekçe ise 'Aşı olan bir arkadaşımda Covid-19 belirtileri oldu. O yüzden korktum aşı olmadım' ile 'İki aşı arasında kalınca hiçbirini yaptırmak istemedim' oldu.

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'AŞIYA GÜVENSİZLİĞİM VAR'

Telefonla ikna çalışmalarına, sahada filyasyon ekipleri içinde oluşturulan aşı ikna timleri de destek veriyor. Bu timler yanlarında uygun koşullarda saklayarak getirdikleri Sinovac aşısını isteyene hemen uyguluyor. İkna sonucunda Sinovac değil de Biontech isteyen olursa da en yakın tarihe randevusunu alıyor. Doktor ve hemşirelerden oluşan 6 kişilik ekip, Muratpaşa ilçesinde aşı hakkı tanımlanan ancak aşı yaptırmayan Şaban Ertekin'in evine de çatkapı gitti. Neden aşı olmadığı sorulan Ertekin, “Aşıya karşı güvensizliğim var. O yüzden aşı olmadım. Olmaya da korkuyorum. Yan etkisi olur mu? Endişelerim var. Bizler yaşlı insanlarız. Tereddütte kaldık" dedi.

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İKNA ETTİLER

Sağlık ekibi ise Ertekin'e aşının ne kadar güvenilir olduğunu anlatarak ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede ikna olan Ertekin, Sinovac aşısı olabileceğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri yanlarında getirdiği Sinovac aşısından bir doz Şaban Ertekin'e uyguladı. Kalabalık ekibin kapısına kadar gelmesiyle mutlu olduğunu belirten Ertekin, “Hepinizden Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Herkes bir şey söylüyordu. Kafam karışmıştı. Gurur duydum hizmetten" diye konuştu.

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