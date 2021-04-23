Türkiye, Pakistan ve Afganistan'dan Taliban'a karşı ortak bildiri

Türkiye, Pakistan ve Afganistan'ın yayınladığı ortak bildiride, Taliban'a kapsayıcı ve müzakere edilmiş uzlaşıya bağlılık çağrısında bulunuldu.

Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı düzenlenmesi için Türkiye, Katar ve BM'nin gösterdiği çaba takdir edildi.

Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan barış sürecine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte barış çabalarımız, Afganlı kardeşlerimize desteğimiz de elbette güçlü şekilde sürecek" dedi.

Tarihten gelen güçlü bağlar

Afganistan ve Pakistan'ın Türkiye için kardeş ülkeler, halklarının da kardeş halklar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu ülkelerle tarihten gelen güçlü bağlarının bulunduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, bugünkü üçlü toplantıda, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisiyle hakların refahı için üçlü iş birliği imkanlarını görüşme fırsatı bulduklarını aktararak, özellikle Afganistan barış sürecinin ele alındığını vurguladı.

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Bakan Çavuşoğlu, "(Afganistan barış süreci) Bundan sonraki süreçte barış çabalarımız, Afganlı kardeşlerimize desteğimiz de elbette güçlü şekilde sürecek" ifadesini kullandı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ise "Afganistan, barış sürecine kendini adamış durumda. Tüm paydaşları içeren bir toplantı yapma arzumuz bakidir" ifadelerini kullandı.

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