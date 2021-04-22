Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonyalı mevkidaşı ile görüştü: Hedefimiz 10 milyar dolarlık ticaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonyalı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya geldi.

"Hedefimiz 10 milyar dolar"

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Ticaretimiz pandemiye rağmen arttı. Hedefimiz 10 milyar dolar. Kültür, eğitim, sivil havacılık ve savunma sanayi alanlarında iş birliğimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

#Polonya DB Zbigniew Rau ile ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik.

-Ticaretimiz pandemiye rağmen arttı. Hedefimiz 10 milyar$.

-Kültür, eğitim, sivil havacılık ve savunma sanayii alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz.

🇹🇷🇵🇱 pic.twitter.com/L7xUUN3nH5 REKLAM April 22, 2021

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