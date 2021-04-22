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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonyalı mevkidaşı ile görüştü: Hedefimiz 10 milyar dolarlık ticaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Romanya'da, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, koronavirüs salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaretin arttığını ve hedefin 10 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonyalı mevkidaşı ile görüştü: Hedefimiz 10 milyar dolarlık ticaret
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Polonyalı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya geldi.

"Hedefimiz 10 milyar dolar"

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Ticaretimiz pandemiye rağmen arttı. Hedefimiz 10 milyar dolar. Kültür, eğitim, sivil havacılık ve savunma sanayi alanlarında iş birliğimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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