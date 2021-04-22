Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Thodex'in kurucusunu tanımıyorum

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yaklaşık iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçtı. Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur eden olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Muhalif yayın organları hükümete saldırmak için durumu fırsat bilerek "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesabından daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesine dair bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı." şeklindeki haberi servis etti, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Sosyal medyadan paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yalan haberle ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

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#Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2021

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