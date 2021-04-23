Trakya'da kısıtlama günü sıkı denetim: Arabayla markete gidene de ceza kesildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" kapsamında denetim yaptı, kurallara uymayan vatandaşları uyardı.

Edirne'de ana arterlerde denetim gerçekleştiren ekipler sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Kısıtlama kapsamında girişi yasak olan market otoparkına araç park eden 2 sürücüye idari ceza uygulandı.

Denetimlerde bireyler salgın kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

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İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

Kırklareli'nde de ekipler denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Kent giriş ve çıkışları başta olmak üzere, Özgürlük, Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile bazı cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda durdurduğu araçlarda, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

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Tekirdağ'da ise kontrollerde bireylerden salgın kurallarına uymaları istendi.

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