İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliğinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki tören sonrası konuşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrasında yapılan açıklamalar nedeniyle bazı hususların kamuoyuna bildirilmesi zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

Saat 09.00'da Beyoğlu'ndaki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. maddesiyle düzenlenen "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" törenleri dahilinde çelenk töreni icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur. Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz."

Açıklamada, törenle ile ilgili esas ve sorumlulukların yer aldığı "23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul kutlama programı" ekine de yer verildi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, 'İstanbul'a yakıştığını düşünmüyorum' demişti

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen tören sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu, "Hadsiz bir bayram çelenk koyma töreni yaptı. İstanbul'a yakıştığını düşünmüyorum. İstanbul il milli eğitim müdürü bunu ilk defa da yapmıyor. Aynı özensizlik geçen sene de vardı" demişti.