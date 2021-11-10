Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkanın FETÖnün MİT TIRları kumpasına ilişkin gizli belgeleri Can Dündardan önce temin ettiği ortaya çıktı
POLİTİKA

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin gizli belgeleri Can Dündar’dan önce temin ettiği ortaya çıktı

Bingöl’de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin gizli belgeleri firari Can Dündar’dan önce temin ederek sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımın bir suç olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, “Can Dündar’ın aynı suçtan ceza almasının karşılığında Lütfü Türkkan’ın bu konuda soruşturmaya tabi tutulmaması veya yargılanmaması, benim kanaatime göre hukuken mümkün değildir” dedi.

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Haber Merkezi İHA
İYİ Partili Lütfü Türkkanın FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin gizli belgeleri Can Dündar’dan önce temin ettiği ortaya çıktı
Lütfü Türkkan

Şehit yakınına küfrederek infilala neden olan İyi Partili Lütfü Türkkan’ın MİT TIR’ları belgelerini, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan ceza alan firari Can Dündar’dan önce temin ettiği ortaya çıktı.

Türkkan’ın, Dündar’dan yaklaşık 8 ay önce bilgileri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

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“Siyasi ve askeri casusluk yapmak amacıyla servis etmiş”


Konuyu gündeme getiren AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, “Şimdi Lütfü Türkkan’ın tabii son günlerdeki halini gördük, biliyoruz. Fakat onu dışında da bir husus var. Lütfü Türkkan, sadece şehit yakınına hakaret eden bir şahıs değil, aynı zamanda MİT’e ait gizli kalması gereken belgeyi, biz 2014’ün Eylül ayında ifşa ettiğini kendi tweetinden tespit ettik. Bu daha önce nasıl gözden kaçırılmış o tabi bir soru işareti. Ama artık gözden kaçırılmamış ve ceza zaman aşımı, soruşturma zaman aşımı geçmemiş vaziyette.

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"BAŞSAVCILARIN DİKKATİNE SUNDUM"

Tweeti 29.09.2014 tarihli atıyor. Ben bunu kendi sosyal medyamdan da yayınladım ve Cumhuriyet başsavcılarımızın dikkatine sundum. Ne diyor; ‘Adana’da durdurup aranan tırlara ait arama tutanağı’ diyor. Tutanağı da yayınlıyor; ‘Bu silahlar El-Nusra’da mı? IŞİD’de mi? PKK’da mı şimdi?’ diye soru soruyor.

Aynı hususla alakalı yargılanan şansları biliyoruz. Can Dündar mesela yargılanmıştı. Çok ilginç olan bu Can Dündar’ın bunu yayınladığı tarih, 27 Mart 2015 bakın Lütfü Türkkan, Can Dündar’ın bunu yayınlamasından daha önce Twitter’dan gizli kalması gereken bir belgeyi yayınlıyor. Dolayısıyla bu suçtur.

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"BU SUÇUN BİR KARŞILIĞI OLMALI"

Bu T.C.K 328-(1) 329 noktasında benim kanaatime göre suçtur. Gizli kalması gereken bir belgeyi siyasi ve askeri casusluk yapmak amacıyla servis etmiştir. Kamuoyunun önünde açıklamıştır. Dolayısıyla bu suçun bir karşılığı olması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden ben bunu gerek Twitter hesabımda gerekte şimdi vatandaşlarımıza duyuruyorum. Bunun bir ihbar olarak kabul edilmesi lazım Cumhuriyet Başsavcılarımız tarafından” dedi.

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"FİKRET SEÇEN’LE LÜTFÜ TÜRKKAN’IN BİR İLİŞKİSİ VAR MIYDI"

Türkkan’ında yargılanması gerektiğini ifade eden Birinci: “Belge kim tarafından servis edilmiştir. O çok ilginç olan bir nokta. O belgenin servis edilmesinin söyleyeceğim ihtimalden başka ihtimal yok. Kim tarafından servis edilir biliyor musunuz? Gizli kalması gereken belgelerdir, arama tutanağıdır. Arama tutanağında kalemler teker teker zikredilmiştir. O tırın içinde ne bulunduğu zikredilmiştir. O arama tutanağında imzası bulunan Türk üniformasını gasp etmiş alçakların tamamı FETÖ soruşturmasından ByLock’çu olarak şu anda ya mahkum ya firari. Dolayısıyla FETÖ mensupları, bunları onların haricinde elde etmesi çok zor, mümkün değil. Şunu biliyoruz tabi hani şu soruyu sormak lazım mesela Fikret Seçen’le Lütfü Türkkan’ın bir ilişkisi var mıydı? Fikret Seçen kimdir? Zekeriya Öz’ün başsavcı vekilidir. Dolayısıyla firaridir şu anda. Dolayısıyla bu Gebze’de de görev yapmış bir savcıdır. Fikret Seçen firaridir mensuptur, örgüte mensuptur. Onla olan bir ilişkisi var mı bu soruyu kendini cevaplaması lazım. Onla bu meselelerle alakalı onla görüşmüş mü? gibi bilgileri kendisine açıklaması lazım biz kendisine bu açıklamayı bekleriz.

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"İZAH GELECEK Mİ BAKALIM"

Fakat onun dışında bu soru dışında gün gibi açık olan bunu kamuoyuyla paylaşmış olması ve bu suçtur. Can Dündar, bundan ceza almışsa Can Dündar’ın ceza almasını biliyorsunuz 328-(1)’den ceza aldı. 18 yıl 9 ay ceza aldı. Dolayısıyla Can Dündar’ın aynı suçtan ceza almasını karşılığında Lütfü Türkkan’ın bu konuda soruşturmaya tabi tutulmaması veya yargılanmaması benim kanaatime göre hukuken mümkün değildir. Önemli olan şu bunun soruşturmayı tabi tutulması elzemdir. Can Dündar’ın bu noktada soruşturulup bu şahsın, Can Dündar’dan daha önce böyle bir belgeyi açıklamış bir şahsın yargılamadan vareste tutulması adalet mekanizması incitir. Bundan sonra bir izah gelecek mi ona bakacağız. Ama bu izahdan farklı bir durum bunun hesabını tabi bağımsız Türk yargıçları ve soruşturmayı yürüten savcıların verecektir” diye konuştu.

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