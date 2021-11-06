İYİ Partili isim şehide 'sadece çoban' dedi: Lütfü Türkkan beğendi

Kardeşi İsa Gümren, 1997 yılında PKK tarafından şehit edilen Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkisini dile getirdi.
"Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP’yi Selo’yu savunana bir kadın bu" diyen Gümren'e sinirlenen İYİ Partili Türkkan, “Bacını s.....” diyerek sözleri herkesi şoke etti.
Türkkan'ın skandal sözlerine tepkiler sürerken, İYİ Partili bir isim de sosyal medya hesabından benzer bir paylaşımda bulundu.
İYİ PARTİLİ GÜLLÜK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM
Türkkan'a desteğini dile getiren İYİ Partili Muhammet Güllük, şehit ağabeyine 'terbiyesiz trol' diyerek "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar" ifadelerini kullandı.
Lütfü Türkkan da 17 yaşında şehit düşen İsa Gümren'in şehadetini küçümseyen bu paylaşımı beğendi.