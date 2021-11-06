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POLİTİKA

İYİ Partili isim şehide 'sadece çoban' dedi: Lütfü Türkkan beğendi

Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yanına giden şehit ağabeyi Tahir Gümren'in kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt verdi. İYİ Partili Muhammet Güllük de Türkkan'ı savunduğu sosyal medya paylaşımında şehidi küçümsedi. Paylaşımında Gümren'in görüntüsüne yer veren Güllük, "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar" ifadesini kullandı. Türkkan'ın ise bu paylaşımı beğendiği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İYİ Partili Muhammet Güllük şehide sadece çoban dedi: Lütfü Türkkan beğendi
İYİ Partili Muhammet Güllük ve Lütfü Türkkan

Kardeşi İsa Gümren, 1997 yılında PKK tarafından şehit edilen Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkisini dile getirdi.

"Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP’yi Selo’yu savunana bir kadın bu" diyen Gümren'e sinirlenen İYİ Partili Türkkan, “Bacını s.....” diyerek sözleri herkesi şoke etti.

Türkkan'ın skandal sözlerine tepkiler sürerken, İYİ Partili bir isim de sosyal medya hesabından benzer bir paylaşımda bulundu.

İYİ PARTİLİ GÜLLÜK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM

Türkkan'a desteğini dile getiren İYİ Partili Muhammet Güllük, şehit ağabeyine 'terbiyesiz trol' diyerek "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar" ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan da 17 yaşında şehit düşen İsa Gümren'in şehadetini küçümseyen bu paylaşımı beğendi.

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