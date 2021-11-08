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Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Türkkan'ın tam bir İstanbul beyefendisi olduğunu söyleyen Yılman, "Lütfü bey çok beyefendi bir insan. Kibar bir insan. Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki." ifadesini kullandı. Yılman'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sevilay Yılmandan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi
Sevilay Yılman

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfre tepkiler çığ gibi büyürken, Türkkan grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

"LÜTFÜ BEY BEYEFENDİ BİR İNSAN"

Konuyla ilgili canlı yayında değerlendirmede bulunan HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "Lütfü bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki." dedi.

"TAM BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ"

Bunun savunulacak, 'pas geçeyim' denecek bir tarafı olmadığını söyleyen Yılman, "Lütfü Türkkan'ın yaptığı şey ayıp. Üzüldüm. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti." ifadelerini kullandı.

MEDYA KURULUŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfrü gündeme getiren medya kuruluşlarını da eleştiren Yılman "Bir gaflete düşmüş Lütfü Türkkan. Özrünü de diledi. İki gündür AK Parti'ye yakın medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok. Ya bu kadar da olmaz." diye konuştu.

Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi
OYNAT 01:46
Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Türkkan'ın tam bir İstanbul beyefendisi olduğunu söyleyen Yılman, 'Lütfü bey çok beyefendi bir insan. Kibar bir insan. Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki.' ifadesini kullandı. Yılman'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Yılman'ın bu açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı. Siyasiler Yılman'a tepkilerini dile getirdi.

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