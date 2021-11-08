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POLİTİKA

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Yıldız'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a destek: Onurlu davranışı için tebrik ediyorum

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıktı. Yıldız paylaşımında, Türkkan'ın 'onurlu bir davranış' sergilediğini ve kendisini bu nedenle tebrik ettiğini ifade etti.

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​İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldızdan şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkana destek: Onurlu davranışı için tebrik ediyorum
İYİ Partili Şanbaz Yıldız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz hafta Bingöl'e gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında kendilerine HDP ile ittifak yaptıkları için tepki gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren'e kameralar önünde küfretmiş ve skandal sonrası partideki görevinden istifa etmişti.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

İYİ PARTİ KOCAELİ İL BAŞKANI LÜTFÜ TÜRKKAN'A SAHİP ÇIKTI: TEBRİK EDİYORUM

İYİ Parti yönetiminin yaşananlara günlerce sessiz kalması ve herhangi bir yaptırımda bulunmaması tartışma yaratırken, partinin Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Türkkan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arka çıktı.

Yıldız, Kocaeli vekili Türkkan'ın istifasının 'onurlu bir davranış' olduğunu vurguladığı paylaşımında, "Hırsızlık yaparken, yolsuzluk yaparken, yetim hakkı yerken, yakalananlar! Bir sürü yanlış yapılırken, onurlu davranışın ne olduğunu bilmeyenlere küpe olsun! Küfürden dolayı, onurlu bir davranış sergileyen Lütfü Türkkan Bey'i tebrik ediyorum. İlk seçimde iktidarımızı ne yaparsanız yapın engel olamayacaksınız. Biz büyük bir aileyiz. Biz iyiler ve cesurlar hareketiyiz" ifadelerini kullandı.

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