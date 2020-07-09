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Gündem Sakaryada patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi 3 şehit
SAKARYA

Sakarya son dakika haberleri: Sakarya'da bir patlama daha - Sakarya'da ikinci havai fişek faciası: 3 şehit

Sakarya'da patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi: 3 şehit

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Sakarya Valisi Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada "Sakarya'daki patlama, havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandı" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.

Haber Merkezi AA DHA
Patlama anından ilk görüntü
Patlama anından ilk görüntü

İçişleri Bakanlığı, Sakarya'daki patlamanın havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandığını, 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 6 personelin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."

Öte yandan Bakan Süleyman Soylu'nun, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gittiği öğrenildi.

Sakarya'daki olay, öğle saatlerinde, Adapazarı'nın Taşkısığı mevkisinde meydana geldi. Hendek'te, 3 Temmuz Cuma günü fabrikadaki patlamada patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcılar, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildi.

Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi.

Çok sayıda yaralananın olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Çok sayıda yaralananın olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülüyor.

Hendek'teki patlamada facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Hendek'teki patlamada facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasında ekiplerin soğutma ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. fabrika alanındaki çalışmalar, drone ile havadan görüntülendi.


Sakarya'daki patlamadan yeni görüntü...

Sakarya Valisi: 3 şehidimiz var

  • Sakarya Valisi Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Sakarya'daki patlamanın havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandığını, 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 6 personelin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."

BAKAN SOYLU OLAY BÖLGESİNE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gittiği öğrenildi.

Son dakika: Sakarya'da bir patlama daha meydana geldi
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Son dakika: Sakarya'da bir patlama daha meydana geldi
Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yeni bir patlama ile şehir sarsıldı. Söz konusu patlama vatandaş tarafından kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.


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