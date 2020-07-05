Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sakarya Valisi 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var
SAKARYA

Sakarya Valisi: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" dedi.

Haber Merkezi AA
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" bilgisini vererek şöyle konuştu:

Denetim eksikliği yok

"Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır."

Sakarya'daki patlamayla ilgili üç kişi gözaltında
GÜNDEM
Sakarya'daki patlamayla ilgili üç kişi gözaltında

Arama kurtarma devam ediyor

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

Havai fişek faciası: Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu
GÜNDEM
Havai fişek faciası: Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu

4 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Sakarya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
GÜNDEM
Sakarya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı: Deprem oluyor sandım
OYNAT 02:22
Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı: Deprem oluyor sandım
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havaifişek fabrikasında meydana gelen patlama tüm şehirde büyük bir panik ve korkuya neden oldu. yenisafak.com'un Sakarya'da yaşayan gece editörü Murat Akıncı, anında olay yerine giderek hem kendi yaşadıklarını hem de gördüklerini aktardı. Hendek'te yaşayan bir görgü tanığı, patlama esnasında uyuduğunu ve büyük bir korku içinde yatağından fırladığını belirterek 'Evlerimizin camları kırıldı. Dışarı çıktığımda herkes korku içindeydi' dedi.


Abone Ol Google News
İki yıl içinde tamamlanacak

İki yıl içinde tamamlanacak

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu dev projeyi duyurdu.
Amerikan iç savaşı

Amerikan iç savaşı

​Teknoloji devleri Trump'a neden kazan kaldırdı?
Türkiyeyi küresel güç haline getirecek

Türkiye'yi küresel güç haline getirecek

​Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması.
Okullarda alınacak önlemler belli oldu

Okullarda alınacak önlemler belli oldu

Bakanlık 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi.
Yaralanan 114 hasta <br>taburcu edildi

Yaralanan 114 hasta
taburcu edildi

Sakarya Valisi, son durumu açıkladı.
En başarılı <br>ülkelerden biri olduk

En başarılı
ülkelerden biri olduk

137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.
Yıkılması unutuldu

Yıkılması unutuldu

99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı.
Ölüm oranlarını<br>düşürmede başarısız

Ölüm oranlarını
düşürmede başarısız

DSÖ, kullanımını ikinci kez durdurdu.
Yine tarihe geçti

Yine tarihe geçti

Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.
3 kişi her yerde aranıyor

3 kişi her yerde aranıyor

Patlamanın olduğu fabrikada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahreden sakatlık

Kahreden sakatlık

​Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı.

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.

​Yeni ilçe merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.
Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü
Gündem

Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

Kayseri’de 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada üç hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek’i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz

"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biri olduğumuzu belirten Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık" dedi.
Van'da aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor: İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz
Gündem

Van'da aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor: İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz

Van'da işlediği suç nedeniyle 7 ay cezaevinde kalan Fazıl Kara, denetimli serbestlik sürecinde katıldığı meslek edindirme kursu ve İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle kurduğu otel terliği atölyesinde 7 kişiye istihdam sağlıyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, 'Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne çok fazla proje sunmuş ve desteklenen proje sayısında Türkiye birincisi olmuştur" dedi. Eski hükümlü Kara da, "Atölyemizde 7 arkadaşımız ekmek parası kazanıyor. İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.