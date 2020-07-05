Sakarya Valisi: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" bilgisini vererek şöyle konuştu:

Denetim eksikliği yok

"Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır."

GÜNDEM Sakarya'daki patlamayla ilgili üç kişi gözaltında

Arama kurtarma devam ediyor

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

GÜNDEM Havai fişek faciası: Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu

4 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

GÜNDEM Sakarya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor