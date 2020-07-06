Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sakaryada havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
SAKARYA

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin yeni gelişme

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya yönelik incelemeler devam ediyor. Patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

Haber Merkezi AA
Sakarya Hendek’teki patlamanın 4’üncü gününde çalışmalara hızla devam ediyor.
Sakarya Hendek’teki patlamanın 4’üncü gününde çalışmalara hızla devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya yönelik incelemeler devam ediyor.

Bu kapsamda fabrikadan alınan numuneler Ankara'ya getirilerek Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarında incelendi.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında patlama anında yaşananlar kamerada
OYNAT 00:42
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında patlama anında yaşananlar kamerada
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlama anında oluşan ses çevre ilçeler ve mahallelerden duyulmuştu. Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri ise o korku dolu anları anlattı.

Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Yine numunelerde yangını başlatıcı veya hızlandırıcı petrol türevi de belirlenemedi.

İlk belirlemelere göre, olayın kaza sonucu meydana geldiği, saldırı ve sabotaja yönelik bulgu tespit edilmediği öğrenildi.

Patlamada 6 kişi hayatını keybetmişti

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında cuma günü meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Sakarya Valisi açıkladı: Patlamada can kaybı 6'ya yükseldi
GÜNDEM
Sakarya Valisi açıkladı: Patlamada can kaybı 6'ya yükseldi
  • Kazada ihmal olup olmadığının araştırılması için İçişleri Bakanlığınca idari soruşturma başlatılmış, bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi, bir jandarma müfettişi görevlendirilmişti.

Patlamadan sonra fay hattını andıran 100 metrelik yarık oluştu
OYNAT 01:00
Patlamadan sonra fay hattını andıran 100 metrelik yarık oluştu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, drone ile havadan görüntülendi. Fabrikanın yıkılan binalarının yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Fay hattını andıran yarık, drone ile havadan görüntülendi. Yer altından geçen kablolar yarıkla birlikte gün yüzüne çıktı.


Abone Ol Google News
Türkiyeye adil davranmalıyız

Türkiye'ye adil davranmalıyız

​Almanya'dan Türkiye'ye seyahat yasağıyla ilgili flaş açıklama.
Alabaylar Çetesi çöketildi

'Alabaylar Çetesi' çöketildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Eşi hastalanınca gerçeği gördü

Eşi hastalanınca gerçeği gördü

Şehir hastanelerine çok sallamıştım şimdi özür diliyorum.
Avrupa'ya elektrik satabiliriz

Avrupa'ya elektrik satabiliriz

​Enerjide 'Yeşil Tarife' dönemi başlıyor.

​Koronavirüs salgını sonrası için iki senaryo.

​13 yaşında sapkın bir dünyanın sembolü oldu...

​LGBT akımları çocukların dünyasında yer edinmeye çalışıyor.
Konutta kritik uyarı!

Konutta kritik uyarı!

Sözleşmeye bu iki maddeyi mutlaka koydurun.
'Meslek bitiyor'<br>demedi siparişe yetişemiyor

'Meslek bitiyor'
demedi siparişe yetişemiyor

Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a 175 liraya satıyor.
"Sonuna kadar 'VAR'ız"

"Sonuna kadar 'VAR'ız"

Trabzon yerel basınından Cüneyt Çakır göndermesi.
İlacı bulduğunu duyuran ülkede korkutan gelişme

İlacı bulduğunu duyuran ülkede korkutan gelişme

Başkent 2,5 ay sonra yeniden karantinaya alınacak.
İstanbul'da<br>korona günleri

İstanbul'da
korona günleri

Sefer sayıları artırılmayan metrobüslerde adım atacak yer yok.

​Eski mason Özhan Kızıltan Gerçek Hayat'a konuştu.
Pandemi döneminde maske ve koruyucu giysi ihracatında yüzde 986’lık rekor artış
Ekonomi

Pandemi döneminde maske ve koruyucu giysi ihracatında yüzde 986’lık rekor artış

Koronavirüs salgını sürecinde en çok ihtiyaç duyulan maske ve koruyucu giysi alanında Türkiye'de üretim yapan Türk hazır giyim endüstrisi 2020’nin ilk yarısında 573 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İHKİB Başkanı Gültepe, sektörün salgınla mücadele eden ülkelerin de imdadına yetiştiğini belirterek, "İlk 6 ayda 144,7 milyon doları tıbbi ve kumaş maske, 428,7 milyon doları da koruyucu giysi olmak üzere 573,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Maske ve koruyucu giysi ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 986'lık rekor artış elde ettik" dedi.
ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı: AİS üzerinden güncellenebilecek
Gündem

ÖSYM'den adaylar için fotoğraf güncellemesi kolaylığı: AİS üzerinden güncellenebilecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "T.C. kimlik kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız, artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek" dedi.
Milli gurur yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır: Dünyada böylesi yok
Ekonomi

Milli gurur yerli uçak bombası SARB-83 göreve hazır: Dünyada böylesi yok

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) öz kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmalar sonunda geliştirdiği ardışık delicili uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır hale getirildi. TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş "1,5 metrelik güçlendirilmiş duvarın yavaşlatma etkisi yüzde 10'dan bile az oldu. Bu gerçekten çok yüksek bir etkinlik göstergesi. SARB-83'te ardışık delicili harp başlığı var ve bu teknolojiyi uçak bombasında kullanan dünyada belki tek ülkeyiz" açıklamasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.