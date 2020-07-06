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SAKARYA

Sakarya Valisi Kaldırım'dan havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklama: Sahadan elde edilen bazı numuneler Adli Tıp'a gönderildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım (Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olarak aranan kişi) "Sahadan elde edilen bazı numuneler var, onlar da Adli Tıp'a gönderildi. Orada DNA çalışması yapılacak, oradan gelecek sonucu bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklama yaptı.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama neticesi yüzlerce işçi yaralanırken 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bir kişi ise hala kayıp olarak aranırken, 126 kişi yaralandı. Sakarya Valisi Çetin Oktay kaldırım patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

Jandarma Kriminal ekiplerinin patlamanın meydana geldiği alandan numuneler aldığını ifade eden Vali Kaldırım, “Yapılan çalışmalar neticesi dışarıdan bir müdahale veya sabotaj olmadığı tespit edildi. Neden kaynaklandığı yönünde çalışmalar sürüyor. Başsavcılığımız bunun açıklamasını yapacaktır” diye konuştu.

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama nedeniyle üç kişi gözaltına alındı
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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama nedeniyle üç kişi gözaltına alındı

122 vatandaşın hastanelerden taburcu edildiğini ifade eden Vali Kaldırım, “4 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. Onlara ziyaretlerimizi yapıyoruz. Çok yönlü soruşturmalarımız hem sahada, hem de yaptığımız toplantılarla devam ediyor” şeklinde konuştu.

  • 6 kişinin cenazelerinin bulunduğunu hatırlatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Bir kişi kaldı. Sahadan elde edilen numuneler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Oradan gelen neticeyi bekliyoruz. Tüm ekiplerimiz sahada çalışmaları yapıyorlar. Sahayı genişleterek çalışmaları yürütüyorlar. Bazı hasar gören binalar var. Onlarla ilgili çalışmalarımız yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında patlama anında yaşananlar kamerada
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Sakarya'daki havai fişek fabrikasında patlama anında yaşananlar kamerada
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlama anında oluşan ses çevre ilçeler ve mahallelerden duyulmuştu. Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri ise o korku dolu anları anlattı.

Sakarya'daki patlamada kayıp işçilerin yakınları çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor
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Sakarya'daki patlamada kayıp işçilerin yakınları çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki büyük patlama ve ardından meydana gelen yangın sonrasında kayıp işçilerin yakınları fabrika çevresinde bekleyişlerini sürdürüyor. 8 yıldır fabrikanın patlayıcı fitilleme bölümünde çalışan Halis Yılmaz'ın (26) kuzeni Ramazan Ün, patlamanın ardından fabrika çevresinde bulunan bağ ve bahçelerde ailecek arama çalışması yaptıklarını ama bir sonuç alamadıklarını söyledi. Yılmaz'dan en son patlamanın yaşandığı saatten 10 dakika önce haber alındığını söyleyen kuzeni Ramazan Ün, 'Biz dünden beri hiçbir şekilde kuzenimizden haber alamadık. Sülale boyu burada bekliyoruz. Acımız, üzüntümüz çok büyük. Burada vefat edenlerin de ailelerine sabır diliyorum Allah'tan. Ama iyi ama kötü biz insanımızı bulmak istiyoruz' dedi.

Hendek'teki patlamada facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Hendek'teki patlamada facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasında ekiplerin soğutma ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. fabrika alanındaki çalışmalar, drone ile havadan görüntülendi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
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Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi kendisini sokağa attı.
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