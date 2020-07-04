Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama nedeniyle üç kişi gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile iki ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan ilk görüntüler

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda dört kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, üç kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.





GÜNDEM Kızılay Başkanı Kınık'tan havai fişek fabrikası patlamasının yaşandığı bölge sakinlerine uyarı: Evlerinize girip camları kapatın, dumanı sakın solumayın

GÜNDEM Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

OYNAT 01:00 Hendek'teki patlamada facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Sakarya 'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasında ekiplerin soğutma ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. fabrika alanındaki çalışmalar, drone ile havadan görüntülendi.

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OYNAT 00:50 Havai fişek fabrikasında çıkan yangına uçak ile havadan müdahale edildi Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasındaki patlamanın ardından çıkan yangına, söndürme uçağıyla müdahale edildi. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğünü, 83 kişinin yaralandığını söyledi.

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OYNAT 00:40 Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Olay yerine yakın bir noktadan çekilen görüntülerde patlamaların devam ettiği görülürken fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kentin genelinde duyulan patlamada gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamanın saat 11:15 civarlarında gerçekleştiği belirtiliyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:43 Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi kendisini sokağa attı. BiP'te paylaş

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