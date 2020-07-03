Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan ilk görüntüler

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın hemen ardından gelen görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.
Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik" dedi.
Fabrikada 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.
"Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada" diyen Kaldırım, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Ben de olay yerine varmak üzereyim" ifadesini kullandı.
Radyasyon kaynağı yok
AFAD: Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: 60 YARALI
Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin de yaralandığını açıkladı. Doç. Dr. Öğütlü, yaralıların tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Bakan Koca'nın açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: "(Sakarya'daki patlama) 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibi olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var."