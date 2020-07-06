Sakarya Hendek’teki patlamanın 4’üncü gününde çalışmalara hızla devam ediyor: Bir kişinin daha kimliği belirlendi

Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu patlamanın 4’üncü gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekipler çalışmalarını tekrar başlattı.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan arama tarama ve kriminal inceleme ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, fabrika içi ve çevresinde oluşan hasar, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Halkayı genişleten ekiplere emniyet ve jandarma güçlerine ait 5 adet K9 köpeği de katıldı.

Arama çalışmalarına 5 adet K9 köpeği de katıldı

Patlamanın 3’üncü gününde kayıp olan kişilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ekipler geriye kalan son kişi için seferber olurken bölgedeki arama ve tarama işlemlerini hızlandırarak halkayı genişletti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri yaklaşık 90 personelle ormanlık alanda arama ve tarama işlemi başlattı. Halkayı genişleten ekiplere emniyet ve jandarma güçlerine ait 5 adet K9 köpeği de katıldı.

OYNAT 00:40 Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Olay yerine yakın bir noktadan çekilen görüntülerde patlamaların devam ettiği görülürken fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kentin genelinde duyulan patlamada gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamanın saat 11:15 civarlarında gerçekleştiği belirtiliyor. BiP'te paylaş

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Halkayı genişleten ekiplere emniyet ve jandarma güçlerine ait 5 adet K9 köpeği de katıldı.

Öte yandan, 6 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise halen kayıp olduğu patlamada bir kişinin daha kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin ismi Ramazan Kor olduğu bildirildi. Evli ve bir çocuğu olduğu öğrenilen Kor’un cenazesinin Çorum’a götürülmesi bekleniyor.

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