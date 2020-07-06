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Gündem Faciada ölü sayısı 6ya yükseldi
SAKARYA

Faciada ölü sayısı 6’ya yükseldi

Sakarya’daki havai fişek fabrikasında kayıp 3 kişiden 2’sinin cenazesine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım 114 kişinin taburcu edildiğini, 8 yaralının tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Patlama bölgesinde 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcısı görevlendirildi. Fabrikadan geriye ise bu görüntüler kaldı.
Patlama bölgesinde 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcısı görevlendirildi. Fabrikadan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama anı ve bölgedeki vatandaşların yaşadığı korku, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Havai fişek fabrikasının yakınında bulunan Yeni Orman Mahallesi’nde esnafın ve vatandaşların, patlama sonrası yaşadıkları panikle bulundukları yerden uzaklaşmaya çalışmaları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

HER YER KAPKARA DUMAN İÇİNDEYDİ

Akaryakıt istasyonu sahibi Sefa Ede, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk patlamanın bir araca akaryakıt dolumu yaptığı esnada gerçekleştiğini söyledi. Olay yerinden uzaklaştığını belirten Ede, “İstasyon patladı zannettim. İkinci patlama olduğunda dönüp fabrika tarafına baktım. Her yer kapkara duman ve alev içindeydi. Aklıma evdeki kardeşim geldi. Onun yanına koştum.” diye konuştu.

DIŞARIYA ÇIKARKEN KAYIP DÜŞTÜM

Ede, iş yerindeki bütün camların kırıldığını anlatarak, şöyle devam etti: “İçerideki malzemeler dağıldı. Onlara bakmak için içeriye girdiğimde bir patlama daha yaşandı. Korkudan dışarıya çıkarken kayıp düştüm. Başımı vurdum. Orada yaşadığım korku hala daha devam ediyor. O basınçla yaşadığım kulak çınlaması hala daha devam ediyor. Bu fabrikanın tekrar açılmasını istemiyorum çünkü burada akaryakıt istasyonu işletiyorum. O patlama beni de büyük şekilde etkileyebilir. Daha büyük bir patlama olsaydı burayı komple patlatırdı. Burada köy diye bir şey kalmazdı.” Bundan önceki patlamalara da tanık olduğunu aktaran Ede, “Bu patlama en büyüğüydü. 2009’da, 2011’de ve 2014’te oldu. Bütün halkımız tedirgin. Bu işlerin olmaması gerekiyor.” dedi.

DEPREM OLUYOR SANDIM

Nalbur dükkanı sahibi Semih Topaloğlu da patlama esnasında telefonla meşgul olduğunu, ilk başta bir esintinin geldiğini kaydetti. İş yerinin camların kırıldığını belirten Topaloğlu, “Çok büyük bir korku atlattık. Ses olarak çok yüksekti. Önce bir vurdu pek bir şey anlamadık, ikinci biraz daha orta şiddetli, üçüncü ise oldukça yüksekti. Deprem oluyor sandım” dedi. Öte yandan patlamanın şiddetiyle bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

Ölü sayısı 6’ya yükseldi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 114 hastanın taburcu edildiğini söyledi. Kaldırım, “6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi. “Burada 6, İstanbul Kartal’da yanık ünitesinde de 2 olmak üzere 8 yaralımız var” dedi. Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, devletin bölgede müthiş bir koordinasyon ve müdahale gücü ortaya koyduğunu söyledi.

Çetin Oktay

İKİ KİŞİNİN NAAŞINA ULAŞILDI

Vali Kaldırım, kayıp 3 kişiden 2 kişinin naaşlarının bulunduğunu açıkladı. Kaldırım, “Hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor” dedi. Kaldırım, fabrikanın denetimine ilişkin soru üzerine, “Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı: Deprem oluyor sandım
OYNAT 02:22
Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı: Deprem oluyor sandım
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havaifişek fabrikasında meydana gelen patlama tüm şehirde büyük bir panik ve korkuya neden oldu. yenisafak.com'un Sakarya'da yaşayan gece editörü Murat Akıncı, anında olay yerine giderek hem kendi yaşadıklarını hem de gördüklerini aktardı. Hendek'te yaşayan bir görgü tanığı, patlama esnasında uyuduğunu ve büyük bir korku içinde yatağından fırladığını belirterek 'Evlerimizin camları kırıldı. Dışarı çıktığımda herkes korku içindeydi' dedi.

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