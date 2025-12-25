Giriş Tarihi: 25.12.2025 13:49
T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2024/91 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Antalya ili, Kaş ilçesi, Yeşilköy mahallesi, 101 ada48, 50, 51 parsel sayılı taşınmazlar ve 131 ada 10 parsel sayılı taşınmazla çevrili alan arasında kalan tescil harici bırakılan taşınmaza ilişkin TMK'nın 713/4. maddesi uyarınca ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.18/12/2025
DAVACI:
MEHMET İYGİ-27229116886
DAVALI:
KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DAVALI:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DAVALI:
MALİYE HAZİNESİ KAŞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
ilangovtr
Basın No: ILN02370019