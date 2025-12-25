T.C. KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2024/91 Esas





Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Antalya ili, Kaş ilçesi, Yeşilköy mahallesi, 101 ada48, 50, 51 parsel sayılı taşınmazlar ve 131 ada 10 parsel sayılı taşınmazla çevrili alan arasında kalan tescil harici bırakılan taşınmaza ilişkin TMK'nın 713/4. maddesi uyarınca ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.18/12/2025





DAVACI:

MEHMET İYGİ-27229116886





DAVALI:

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI





DAVALI:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI





DAVALI: