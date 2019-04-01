Çankırı Seçim 2019 - Çankırı Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Çankırı Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Çankırı ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Çankırı seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Çankırı ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Çankırı ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Çankırı 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Çankırı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Çankırı Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Çerkeş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Eldivan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Ilgaz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Kurşunlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Orta Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Şabanözü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Yapraklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Atkaracalar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Kızılırmak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Çankırı Bayramören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çankırı Korgun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ÇANKIRI

Çankırı, Türkiye Cumhuriyeti'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildir. Kuzey ilçeleri Karadeniz Bölgesi'nde kalan il, kuzeyde Karabük ve Kastamonu, doğuda Çorum, güneydoğuda Kırıkkale, güneyde Ankara ve batıda Bolu illeriyle çevrilidir.

İl Nüfusu: 216.362'dir. İlin yüzölçümü 7.542 m2'dir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 730 m.'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 12 İlçe, 15 belediye, bu belediyelerde 90 mahalle ve ayrıca 376 köyü vardır.