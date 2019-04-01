Hakkari Seçim 2019 - Hakkari Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

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Hakkari Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hakkari Çukurca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hakkari Hakkari Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hakkari Şemdinli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hakkari Yüksekova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

HAKKARİ

Hakkâri, Türkiye'nin doğusunda yer alan il ve en kalabalık altmış ikinci şehri. 2018 sonu itibarıyla

286.470 kişilik nüfusa sahiptir. Tamamı Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin kırk yedinci büyük ilidir. Güneyinde Irak, batısında Şırnak, kuzeyinde Van, doğusunda ise İran vardır.