Yerel Seçim 2019
Seçim Hakkari Seçim 2019 - Hakkari Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Hakkari Seçim 2019 - Hakkari Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Hakkari 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Hakkâri ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Hakkari Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Hakkâri Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakkari seçim sonuçları.
Hakkari seçim sonuçları.

Hakkari Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Hakkari ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Hakkari seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Hakkari ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Hakkari ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Hakkari 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Hakkari Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hakkari Çukurca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hakkari Hakkari Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hakkari Şemdinli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hakkari Yüksekova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

HAKKARİ

Hakkâri, Türkiye'nin doğusunda yer alan il ve en kalabalık altmış ikinci şehri. 2018 sonu itibarıyla

286.470 kişilik nüfusa sahiptir. Tamamı Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin kırk yedinci büyük ilidir. Güneyinde Irak, batısında Şırnak, kuzeyinde Van, doğusunda ise İran vardır.

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