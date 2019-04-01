Yerel Seçim 2019
Seçim Kars Seçim 2019 - Kars Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Kars Seçim 2019 - Kars Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Kars 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kars ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Kars Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Kars Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kars seçim sonuçları.
Kars seçim sonuçları.

Kars Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Kars ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Kars seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Kars ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Kars ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Kars 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kars Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Arpaçay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Digor Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Kağızman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Kars Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Sarıkamış Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Selim Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Susuz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Akyaka Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

KARS

Kars, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer alan il. İdari merkezi aynı adlı Kars şehridir. 2018 yılında TÜİK verilerine göre, Kars'ın nüfusu 288.878'dir. Merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 56 mahalle ve ayrıca 380 köy vardır. Yüz ölçümü 10.193 km²'dir.

REKLAM
AK Parti: İtiraz edeceğiz

AK Parti: İtiraz edeceğiz

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin açıklama yaptı.
AA verileri açıkladı: İmamoğlu öne geçti

AA verileri açıkladı:
İmamoğlu öne geçti

​YSK'nın verilerine göre son durumu servis etti.
İstanbula geliyor

İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirecek.
İtiraz için <br>3 gün süre var

İtiraz için
3 gün süre var

​YSK Başkanı Sadi Güven sisteme giren oy oranlarını açıkladı.
CHP'nin kalesi yıkıldı

CHP'nin kalesi yıkıldı

​Yerel seçim sonuçlarında dikkat çeken yer.
11 oyla kazandı

11 oyla kazandı

İtirazların ardından Keşan'da AK Partili aday kazandı.
3 oy farkla kazandı

3 oy farkla kazandı

​Artvin Yusufeli ilçesinde seçim kıran kırana geçti.
Reform zamanı

Reform zamanı

İş dünyası: Seçimsiz dönemde baş gündem ekonomi olmalı.

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

15 Temmuz ruhu, dimdik ayakta.
Saadet Partisi <br>hüsrana uğradı

Saadet Partisi
hüsrana uğradı

​CHP ve İYİ Parti ile örtülü ittifak yaparak kaybetti.
16 büyükşehir<br>AK Parti'nin

16 büyükşehir
AK Parti'nin

​Cumhur İttifakı'nın birinci çıktığı yerler.
Yalan vaatte bulunanlar<br>nasıl yönetecek göreceğiz

Yalan vaatte bulunanlar
nasıl yönetecek göreceğiz

Erdoğan, balkon konuşmasında sonuçları değerlendirdi.
Kazanan Türk milleti

Kazanan Türk milleti

​MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Ramazan ayının <br>olmazsa olmazları

Ramazan ayının
olmazsa olmazları
İstanbul'da el değiştiren ilçeler

İstanbul'da el değiştiren ilçeler

​İstanbul'un ilçelerinde dikkat çeken sonuçlar.
Doların adı var<br>altının kazancı

Doların adı var
altının kazancı

​Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.