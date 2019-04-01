Kars Seçim 2019 - Kars Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Kars Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Kars ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Kars seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Kars ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Kars ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Kars 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kars Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Arpaçay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Digor Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Kağızman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Kars Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Sarıkamış Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Selim Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Susuz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kars Akyaka Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

KARS

Kars, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer alan il. İdari merkezi aynı adlı Kars şehridir. 2018 yılında TÜİK verilerine göre, Kars'ın nüfusu 288.878'dir. Merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 56 mahalle ve ayrıca 380 köy vardır. Yüz ölçümü 10.193 km²'dir.