Ortaöğretim başarı puanı (OBP) hangi durumlarda kesilir yarıya düşer?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin, "https: //sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi.
YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih tarihlerini sorgulamaya başladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS’de tercih yapıp yerleşince veya yerleşemeyince OBP düşer mi?
Tercihlerle ilgili en fazla merak edilen konulardan biri de, YKS tercihinin yapılıp üniversiteye gidilmemesi durumunda okul puanının etkilenip etkilemeyeceği oluşturuyor. ÖSYM, Ortaöğretim Başarı Puanı (ÖBP) ÖSYM, 2023-YKS sık sorulan sorular kılavuzunda bu konuya dair detaylar paylaştı.
ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;
Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
Geçen yıl 2023-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım.
Tercih yapıp tekrar sınava girmek kaç puan düşer?
Evet. 2023-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
Diploma notunuz üzerinden hesaplanan diploma puanınız yerleştirildikten sonra yeniden sınava girmek istediğiniz ilk yılda %50 oranında azalır. 2022 - 2023 öğretim döneminde sınava giren ve yerleştirilen bir aday 2023-2024 döneminde sınava tekrar girerse puan hesaplamasında diploma puanı %50 azalır.
OBP puanı nedir?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), öğrencilerin ortaöğretim başarılarını gösteren bir puandır. OBP, lise diploma notu ve okulun başarı ortalaması dikkate alınarak hesaplanır. OBP, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmelerinde kullanılmaktadır.
OBP puanı hangi durumlarda kesilir?
OBP, aşağıdaki durumlarda kesilir:
- Öğrenci, lisede sınıf tekrarı yaparsa.
- Öğrenci, liseden atılırsa.
- Öğrenci, liseden kaydını sildirirse.
- Öğrenci, liseden mezun olmazsa.
OBP puanı hangi durumlarda yarıya düşürülür?
OBP, aşağıdaki durumlarda yarıya düşürülür:
- Öğrenci, YKS'ye özel yetenek sınavıyla girerse.
- Öğrenci, YKS'ye açık öğretim sınavıyla girerse.
- Öğrenci, YKS'ye ikinci kez girerse.
OBP puanı durumlarda geçerli değildir?
OBP, aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
- Öğrenci, yurt dışından lise diploması alırsa.
- Öğrenci, açık öğretim lisesinden mezun olursa.
- Öğrenci, açık öğretim sınavıyla üniversiteye girerse.
OBP puanı nasıl hesaplanır?
Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır?
OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
YKS de yerleşemeyenler ne yapmalı?
YKS tercih sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için ek tercih ile yerleştirme yapılacak.