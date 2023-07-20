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Eşit ağırlık bölümleri neler?

Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerin bir karışımıdır. Bu bölümlerde, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe gibi dersler ağırlıklı olarak işlenir. Üniversite tercihi yapacaklar YKS tercihlerini başarı sıralamasına göre yapacak. Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktör olduğu gibi öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir. En iyi eşit ağırlık bölümleri arasında hukuk, iktisat, Uluslararası İlişkiler ve psikoloji gelmekte. Eşit ağırlık (EA) puanı ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler.

12:04 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2 ve 4 yıllık üniversite eşit ağırlık bölümleri

2 ve 4 yıllık üniversite eşit ağırlık bölümleri

Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, iş imkanları açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bölümlerden mezun olanlar, kamu ve özel sektörde pek çok farklı alanda iş bulabilirler. YKS sonuçlarına göre adaylar üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle paylaşıldı. Buna göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sınavlarından alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM Başkanı Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.

2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması

YKS 2023 sonuçları beklenirken 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Eşit ağırlık başarı sıralamasına veya taban puanına göre öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler, tercih işlemlerinde adayların yardımcısı olacak.

YKS 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri

  1. Aile ve Tüketici Bilimleri
  2. Antrenörlük Eğitimi
  3. Antropoloji
  4. Arkeoloji
  5. Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
  6. Bankacılık
  7. Bankacılık ve Finans
  8. Bankacılık ve Sigortacılık
  9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
  10. Bilgi ve Belge Yönetimi
  11. Bilim Tarihi
  12. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  13. Çocuk Gelişimi
  14. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
  15. Egzersiz ve Spor Bilimleri
  16. Ekonometri
  17. Ekonomi
  18. Ekonomi ve Finans
  19. Enerji Yönetimi
  20. Felsefe
  21. Felsefe Grubu Öğretmenliği
  22. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
  23. Girişimcilik
  24. Grafik
  25. Grafik Tasarımı
  26. Gümrük İşletme
  27. Havacılık Yönetimi
  28. Hukuk
  29. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  30. İktisadi ve İdari Bilimler Programları
  31. İktisadi ve İdari Programlar
  32. İktisat
  33. İnsan Kaynakları Yönetimi
  34. İslam İktisadı ve Finans
  35. İşletme
  36. Kamu Yönetimi
  37. Klasik Arkeoloji
  38. Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
  39. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
  40. Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
  41. Lojistik Yönetimi
  42. Maliye
  43. Moda Tasarımı
  44. Muhasebe ve Denetim
  45. Muhasebe ve Finans Yönetimi
  46. Müzecilik
  47. Organik Tarım İşletmeciliği
  48. Otel Yöneticiliği
  49. Pazarlama
  50. Politika ve Ekonomi
  51. Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
  52. Psikoloji
  53. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
  54. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği
  55. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  56. Rekreasyon
  57. Sağlık Yönetimi
  58. Sermaye Piyasası
  59. Seyahat İşletmeciliği
  60. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
  61. Sınıf Öğretmenliği
  62. Sigortacılık
  63. Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
  64. Sigortacılık ve Risk Yönetimi
  65. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
  66. Siyasal Bilimler
  67. Siyaset Bilimi
  68. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  69. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  70. Sosyal Hizmet
  71. Sosyal ve Siyasal Bilimler
  72. Sosyoloji
  73. Spor Yöneticiliği
  74. Takı Tasarımı
  75. Tapu Kadastro
  76. Tarım Ekonomisi
  77. Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
  78. Tarih Öncesi Arkeolojisi
  79. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
  80. Tekstil Tasarımı
  81. Tekstil ve Moda Tasarımı
  82. Turizm İşletmeciliği
  83. Turizm ve Otel İşletmeciliği
  84. Türk İslam Arkeolojisi
  85. Uluslararası Ekonomik İlişkiler
  86. Uluslararası Finans
  87. Uluslararası Finans ve Bankacılık
  88. Uluslararası Girişimcilik
  89. Uluslararası İlişkiler
  90. Uluslararası İşletme Yönetimi
  91. Uluslararası Ticaret
  92. Uluslararası Ticaret ve Finans
  93. Uluslararası Ticaret ve Finansman
  94. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
  95. Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  96. Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
  97. Yerel Yönetimler
  98. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
  99. Yönetim Bilimleri Programları
  100. Yönetim Bilişim Sistemleri

YKS 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri

  1. Arıcılık
  2. Atçılık ve Antrenörlüğü
  3. Avcılık ve Yaban Hayatı
  4. Bağcılık
  5. Bahçe Tarımı
  6. Bankacılık ve Sigortacılık
  7. Basım ve Yayın Teknolojileri
  8. Bilgi Yönetimi
  9. Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
  10. Çevre Temizliği ve Denetimi
  11. Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
  12. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
  13. Deniz Brokerliği
  14. Deniz ve Liman İşletmeciliği
  15. Dış Ticaret
  16. Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
  17. Emlak ve Emlak Yönetimi
  18. Endüstriyel Tavukçuluk
  19. Eser Koruma
  20. Et ve Ürünleri Teknolojisi
  21. Ev İdaresi
  22. Fındık Eksperliği
  23. Fidan Yetiştiriciliği
  24. Grafik Tasarımı
  25. Hava Lojistiği
  26. İç Mekan Tasarımı
  27. İkram Hizmetleri
  28. İnsan Kaynakları Yönetimi
  29. İşletme Yönetimi
  30. Kooperatifçilik
  31. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
  32. Kültür Balıkçılığı
  33. Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
  34. Lojistik
  35. Maliye
  36. Mantarcılık
  37. Marina İşletme
  38. Marina ve Yat İşletmeciliği
  39. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  40. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
  41. Mimari Restorasyon
  42. Moda Yönetimi
  43. Moda Tasarımı
  44. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  45. Organik Tarım
  46. Ormancılık ve Orman Ürünleri
  47. Otobüs Kaptanlığı
  48. Özel Güvenlik ve Koruma
  49. Pazarlama
  50. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
  51. Peyzaj ve Süs Bitkileri
  52. Posta Hizmetleri
  53. Raylı Sistemler İşletmeciliği
  54. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  55. Sağlık Turizmi İşletmeciliği
  56. Sahne ve Dekor Tasarımı
  57. Seracılık
  58. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  59. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  60. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
  61. Sosyal Güvenlik
  62. Sosyal Hizmetler
  63. Spor Yönetimi
  64. Su Altı Teknolojisi
  65. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
  66. Süt ve Ürünleri Teknolojisi
  67. Tapu ve Kadastro
  68. Tarım
  69. Tarımsal İşletmecilik
  70. Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
  71. Tarla Bitkileri
  72. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
  73. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
  74. Tohumculuk
  75. Turizm ve Otel İşletmeciliği
  76. Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  77. Uçuş Harekat Yöneticiliği
  78. Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
  79. Yat İşletme ve Yönetimi
  80. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması

4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması aşağıdaki gibidir:

Tıp Fakültesi: 527,444

Diş Hekimliği Fakültesi: 518,224

Eczacılık Fakültesi: 507,407

Hukuk Fakültesi: 489,063

Mühendislik Fakültesi: 481,425

Mimarlık Fakültesi: 473,863

İktisat Fakültesi: 466,301

İşletme Fakültesi: 458,739

Psikoloji Fakültesi: 451,177

Hemşirelik Fakültesi: 443,615

Başarı sıralaması nedir?

Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir sınavda aldığı puana göre diğer öğrenciler arasında elde ettiği sıralamasıdır. Başarı sıralaması, öğrencilerin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktördür.

Başarı sıralaması her yıl değişir mi?

Başarı sıralaması, her yıl değişir. Bu, sınava giren öğrenci sayısının değişmesi, sınavın zorluğunun değişmesi ve sınavın ağırlığının değişmesi gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Başarı sıralaması ne işe yarar?

Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktördür. Ancak, başarı sıralaması tek başına yeterli değildir. Öğrencilerin, bir programa kabul edilme şansını artırmak için diğer faktörleri de dikkate almaları gerekir. Bu faktörler, öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir.

Başarı sıralaması, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini planlamalarında da önemli bir faktördür. Yüksek başarı sıralamasına sahip öğrenciler, daha iyi üniversitelere kabul edilme şansına sahip olurlar. Bu, öğrencilerin daha iyi bir eğitim almalarına ve daha iyi bir kariyere sahip olmalarına yardımcı olur.

En İyi Eşit Ağırlık Meslekleri

Hukuk

Hukuk bölümü TM-3 puanı üzerinden öğrenci almaktadır. Hukuk bölümünün amacı topluma bireylerin birbirleriyle, devletle veya devletlerin ilişkilerini düzenleyen yasaların düzenlenmesi sırasında oluşan anlaşmazlıkları çözmek ve bu alanda hukukçuları yetiştirmektir. 4 yıllık lisans bölümünü tamamlayan öğrenciler daha sonra yaptıkları stajların konusuna göre hakim, savcı veya avukat olarak çalışmaya başlamaktadırlar. Bazı kişiler ise danışman olarak görev yapmaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olan kişilerin iş imkanları ise oldukça geniş bir kapsamdadır. Hukuk bölümü toplamda 4 yıl okunmaktadır. 1 yılda staj süresi bulunur. 4 yıl boyunca Hukuk bölümünde bulunan tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Hukuk bölümünü bitirip diplomalarını alabilirler.

İktisat

Ekonomik kaynakların kullanımından mal ve hizmetlerin üretimlerine, gerekli fiyat politikalarından para ve tüketim sirkülasyonlarına olmak üzere birçok unsuru içerisinde barındıran ve çok geniş bir yelpazeye sahip alana iktisat denmektedir.

Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe kendilerine yer bulan iktisat mezunları para ve ekonomiyi içeren tüm mesleklerde çalışabilmektedir. İşletmelerin muhasebe bölümleri olmak üzere bankalarda ve çeşitli bakanlıklarda ve bağlı birimlerinde iş bulabilmektedirler. Alanı geniş ve önü kapanmayacak bölümlerden bir tanesidir. Ancak burada kariyer ve kendini ispatlamak önemlidir.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler bölümü savaş, nükleer silahların yayılması, terörizm, dış politika, ticaret ve ekonomi gibi konuların incelenmesini içeren bir bölümdür. Uluslararası İlişkilere geniş bir kapsamda bakıldığında ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji gibi alanları kullanılarak disiplinler arası yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası İlişkiler bölümü eşit ağırlık kategorisinde tercih edilmektedir. 4 yıllık lisans bölümü olan Uluslararası İlişkiler bölümü adını Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı pek çok isim ile karşılaşmanız mümkündür.

Psikoloji

Psikoloji bölümü üniversitelerde lisans olarak eğitim verilen toplam süresi 4 yıllık olan, psikolog ihtiyacının karşılanması amacı ile oluşturulmuş olan bir üniversite bölümüdür. Psikoloji bölümüne yönelik özel dersler de yer almaktadır. Bu bölümden mezun olmuş ve mesleği icra eden kişilere de psikolog unvanı verilmektedir. Psikoloji bölümünden yandal programlarına da başvuru yapmak mümkündür. Böylelikle çift anadal yapma şansı bulunur.

Psikoloji bölümü mezunları "psikolog" unvanı alırlar. Bu şekilde psikolog arayan kliniklerde çalışabilirler. Hem özel sektörde hem de kamuda çalışma şartları bulunmaktadır. Kamuda çalışmak için ise mutlaka KPSS sınavına girmek gerekir. KPSS sınavından gerekli puanı aldıktan sonra kamuda "Psikolog" unvanı ile görev alabilirler.

Psikoloji bölümü mezunları aynı zamanda özel sektörde de çalışabilirler. Özel sektörde psikolog kliniklerinde çalışabilirler. Aynı zamanda psikoloji bölümü mezunları kendi kliniğini de açabilirler. Kendi kliniğini açarak bu şekilde "psikolog" unvanını icra edebilirler.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç mimarlık ve çevre tasarımı disiplinler arası olan bir bölümdür. Canlılar için yaşanılabilecek en güzel mekanları oluşturmak ve çevrenin gerekli dizaynını oluşturma eğitimini veren bir bölümdür. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü lisans eğitimi toplam 4 yıldır.

İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü mezunları "iç mimar" unvanı alırlar. Bu unvan ile birlikte dilerlerse kendi işlerini kurabilirler. Ya da özel şirketlerde "iç mimar" olarak görev alabilirler. İç mimarlar aynı zamanda kamuda da çalışma imkanı bulurlar. Evlerin iç tasarımını dizayn ederler ve buna yönelik tasarımlar geliştirerek evi tasarlarlar. İç mimarlar aynı zamanda evlerin iç dizaynına yönelik projelerde çizebilirler.

ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları listesi
ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları listesi

YKS taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları üniversite tercihinde bulunacak adayların takibinde. 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilir. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Tercihler, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar AYT, TYT ve YDT puanlarıyla Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerini YKS taban puanları, başarı sıralaması tablosu üzerinden tercih edebilecek. Tıp Fakültesi en küçük taban puanı 527,444, Eczacılık Fakültesi en küçük taban puanı ise 507,407. Peki lisans üniversite en küçük ve en yüksek puanlar açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları duyuruldu mu?

#yks
#eşit ağırlık bölümleri
#EA Programları
2 saat önce
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Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nereden yapılacak?