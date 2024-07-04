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YKS 120, 130, 140, 150, 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla alan üniversiteler hangileri?

12:01 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:37 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>YKS taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları</p>
YKS taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS üniversite taban puanları, YKS'de 150, 160, 170, 180, 200, 250, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye girilir" sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2024 YKS sonuçlarını 17 Temmuz’da açıklayacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecinde olacak. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile AÖF, ATA AÖF, AUZEF taban puanları ve başarı sıralamaları ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2024 için ÖSYM ve YÖK son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversitelere gidebilirsin?

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YKS’de 150-160-170-180-200-250-300-350-400 puanınla gidebileceğin üniversiteler, seçtiğin puan türüne (SÖZ, EA, SAY, YD), tercihlerini yapacağın yıla ve tercih ettiğin bölüme göre değişecektir. Peki 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 140-150-160-170-180-190 puanla hangi bölüm okunur? İşte detaylar.

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ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden, saat 10.00'den itibaren erişime açılması bekleniyor. 2024 YKS tercih kılavuzu ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açılmacak. 2024 YKS tercih Kılavuz yayımlandığında üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları netleşecek.

2024 YKS taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM'nin sitesi üzerinden erişime açılmakta.

YÖK ATLAS YKS 2 YILLIK VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

İşte geçtiğimiz yıl ÖSYM Yükseköğretim Ön Lisans ve Lisans Programları taban puanları-başarı sıralaması şu şekilde oldu:

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2023 yılı YKS üniversite taban puanları 📌 2 ve 4 yıllık AÖF, AUZEF, ATA AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi için tıklayın

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#YKS başarı sıralaması
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