17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları ilan edildi. Adaylar sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS tercihler ne zaman başlıyor?

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Tercih yapmak için baraj puanı gerekiyor mu?

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 338 bin 14 aday başvuru yaptı. Şimdi ise tercihler dolayısı ile de baraj puanları gündemde.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geçen yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı.

YKS'de 150 ve 180 puan şartı aranacak mı?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

İlgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

150 ve 180 altı puan alanlar tercih yapar mı?

Evet, 150 ve 180 altı puan alanlar tercih yapabilir. Ancak, bu puanlarla tercih yapabilecekleri üniversiteler daha az olacaktır. 150 ve 180 altı puan alanlar, tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler:

Tercihlerini, puanlarına uygun olan üniversitelerden yapmalılar.

Tercihlerini, popüler olmayan üniversitelerden yapmalılar.

Tercihlerini, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarından yapmalılar.

Tercihlerini, kontenjanları daha fazla olan bölümlerden yapmalılar.

150 ve 180 altı puan alanlar, tercihlerini yaparken dikkatli davranırlarsa, istedikleri bir üniversiteye yerleşme şansları daha yüksek olacaktır.

YKS'den 120, 210, 220, 230, 240, 250 puan alanlar üniversite tercihi yapacak mı?

Düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. Yani aday üniversite sınavından kaç puan almış olursa olsun tercih yapabilir.

TYT AYT YDT sınav puanının hesaplanması

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT'den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.



