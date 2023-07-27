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Sözel bölümler neler?

Üniversite tercihleri başladı. Sözel bölümden tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans SÖZ bölümlerini araştırıyor. YKS sözel bölümleri, Türkçe, Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Felsefe derslerini içerir. Bu dersler, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve analiz etme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. 2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi. En iyi sözel bölümleri arasında felsefe, basın yayın ve edebiyat gelmekte. İşte YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda yeralan bilgiler ışığında sözel puanı ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler.

14:26 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sözel bölümler

Sözel bölümler

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı.
Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Üniversite 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması

YKS 2023 sonuçları beklenirken 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin sözel bölümleri, tercih döneminde gerek öğrenciler gerekse velileri tarafından merak edilmektedir. Sözel bölümler, 2 yıllık sözel bölümleri ve 4 yıllık sözel bölümleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Üniversite adayları, elde ettiği puana göre 2 yıllık veya 4 yıllık sözel bölümler arasından birisini tercih etmeye hak kazanır. TYT puanı ile alan sözel bölümleri olduğu gibi, AYT puanıyla alan sözel bölümleri de bulunmaktadır.

2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzunu yayımlandı. Kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

YKS 4 yıllık sözel bölümleri

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Yeni Medya (Fakülte)

Yeni Medya (Yüksekokul)

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

4 yıllık YKS sözel bölümü taban puanları

2023 YKS taban puanları henüz açıklanmadı. 2022 YKS taban puanları ile beraber sözel bölüm taban puanları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi-Coğrafya-367,89236

Galatasaray Üniversitesi-İletişim Fakültesi (Fransızca)-472,85155

İstanbul Üniversitesi-Tarih-425,31332

İstanbul Üniversitesi-Türk Dili ve Edebiyatı-425,31332

Boğaziçi Üniversitesi-Tarih (İngilizce)-476,00044

Eşit ağırlık bölümleri neler?
Eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS üniversite tercih süreci başladı. Eşit ağırlıktan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans EA bölümlerini araştırıyor. Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerin bir karışımıdır. Bu bölümlerde, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe gibi dersler ağırlıklı olarak işlenir. Üniversite tercihi yapacaklar YKS tercihlerini başarı sıralamasına göre yapacak. Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktör olduğu gibi öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir. En iyi eşit ağırlık bölümleri arasında hukuk, iktisat, Uluslararası İlişkiler ve psikoloji gelmekte. Eşit ağırlık (EA) puanı ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler.

ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları listesi
ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları listesi

YKS taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları üniversite tercihinde bulunacak adayların takibinde. 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilir. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Tercihler, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar AYT, TYT ve YDT puanlarıyla Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerini YKS taban puanları, başarı sıralaması tablosu üzerinden tercih edebilecek. Tıp Fakültesi en küçük taban puanı 527,444, Eczacılık Fakültesi en küçük taban puanı ise 507,407. Peki lisans üniversite en küçük ve en yüksek puanlar açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları duyuruldu mu?

#yks
#sözel bölümler
#yks taban puanları
1 saat önce
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