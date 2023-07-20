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2022’de üniversiteler en son kaç puanla öğrenci aldı?

ÖSYM 2023 YKS sonuçlarını açıkladı. YKS başarı sıralaması, en küçük ve en büyük taban puanlarını öğrenen milyonlarca adayı şimdi ise üniversite tercih süreci bekliyor. ÖSYM Başkanı Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi. YKS 2023 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2022 YKS taban puanları birer kılavuz niteliğinde. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki üniversiteler geçen yıl kaç puanla kapattı? Diş hekimliği, mühendislik, sınıf öğretmenliği, eczacılık 2022 üniversite taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması.

11:07 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üniversitelerin geçen yıl puanları: En son kaç puanla kapattı?

Üniversitelerin geçen yıl puanları: En son kaç puanla kapattı?

Milyonlarca adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin, "https: //sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih tarihlerini sorgulamaya başladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS taban ve tavan puanları açıklandı mı?

YKS 2023 taban puanları henüz açıklanmadı. YKS tercihlerinin başlayacağı 27 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Ancak 2022 YKS taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları bu sistem üzerinden sorgulanıyor:

Üniversiteler geçen yıl kaç puanla kapattı?

İşte 2022 üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralaması.

4 YILLIK BÖLÜMLER (LİSANS)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ (SAYISAL)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Başarı sırası: 1.383.482

Taban Puan: 172,736

GİRESUN ÜNİ. (SAYISAL)

Gıda Teknolojisi

Başarı sırası: 1.368.134

Taban Puan: 174,913

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (SAYISAL)

Gıda Teknolojisi

Başarı sırası: 1.087.969

Taban Puan: 198,475

MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Başarı sırası: 999.663

Taban Puan: 204,916

SİİRT ÜNİ. (SAYISAL)

Şehir ve Bölge Planlama

Başarı sırası: 944.602

Taban Puan: 209,011

ATATÜRK ÜNİ. (SAYISAL)

Su Ürünleri Mühendisliği

Başarı sırası: 909.732

Taban Puan: 211,429

MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Başarı sırası: 900.696

Taban Puan: 212,333

YOZGAT BOZOK ÜNİ. (SAYISAL)

Şehir ve Bölge Planlama

Başarı sırası: 859.040

Taban Puan: 215,585

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (SAYISAL)

Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu)

Başarı sırası: 855.072

Taban Puan: 215,902

MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Başarı sırası: 849.243

Taban Puan: 216,378

ATATÜRK ÜNİ. (SÖZEL)

İşletme

Başarı sırası: 1.723.628

Taban Puan: 181,497

SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL)

Sigortacılık

Başarı sırası: 1.721.479

Taban Puan: 181,855

SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL)

Finans ve Bankacılık

Başarı sırası: 1.691.346

Taban Puan: 186,293

#2022 üniversite taban puanları
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#yks tercih kılavuzu
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