Üniversitelerin geçen yıl puanları: En son kaç puanla kapattı?
Milyonlarca adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin, "https: //sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi.
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS sınavlarından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih tarihlerini sorgulamaya başladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS taban ve tavan puanları açıklandı mı?
YKS 2023 taban puanları henüz açıklanmadı. YKS tercihlerinin başlayacağı 27 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Ancak 2022 YKS taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları bu sistem üzerinden sorgulanıyor:
Üniversiteler geçen yıl kaç puanla kapattı?
İşte 2022 üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralaması.
4 YILLIK BÖLÜMLER (LİSANS)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ (SAYISAL)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Başarı sırası: 1.383.482
Taban Puan: 172,736
Gıda Teknolojisi
Başarı sırası: 1.368.134
Taban Puan: 174,913
Gıda Teknolojisi
Başarı sırası: 1.087.969
Taban Puan: 198,475
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Başarı sırası: 999.663
Taban Puan: 204,916
Şehir ve Bölge Planlama
Başarı sırası: 944.602
Taban Puan: 209,011
Su Ürünleri Mühendisliği
Başarı sırası: 909.732
Taban Puan: 211,429
İş Sağlığı ve Güvenliği
Başarı sırası: 900.696
Taban Puan: 212,333
Şehir ve Bölge Planlama
Başarı sırası: 859.040
Taban Puan: 215,585
Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu)
Başarı sırası: 855.072
Taban Puan: 215,902
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Başarı sırası: 849.243
Taban Puan: 216,378
İşletme
Başarı sırası: 1.723.628
Taban Puan: 181,497
Sigortacılık
Başarı sırası: 1.721.479
Taban Puan: 181,855
Finans ve Bankacılık
Başarı sırası: 1.691.346
Taban Puan: 186,293