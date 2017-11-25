Tablet gitti dizüstü geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağı ‘FATİH’ projesini yeniden yapılandırdı. Tablet yerine hem tablet hem dizüstü bilgisayar olabilen 2’si 1 arada bilgisayarlardan alacak. Bakanlık, ilk olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında 2 milyon 700 bin bilgisayarı 5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencilerine dağıtacak.

MEB’E DEVREDİLDİ

2011 yılında başlatılan ve kısa adı FATİH olan (Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekatı) projesi için görevlendirilen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ihale görevini üstlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı dağıtım hizmetlerinde görev aldı. Ancak projenin hızlandırılması için 2015 yılında FATİH projesinin ihale kısmı da Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Böylece Bakanlık proje kapsamında hem ihaleyi yapacak hem de dağıtım sağlayacak.

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İSTANBUL’U ALAN HAKKARİ’Yİ DE ALACAK

Bu yıl içerisinde ihaleyi yapmayı planlayan Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük üç GSM operatörleriyle (Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone) anlaşma yapacak. Bakanlık ihalenin şartnamesinde 6 bölgeye göre belirlediği Türkiye’yi avantajlı ve dezavantajlı olarak ayıracak. Buna göre örneğin İstanbul’un dağıtım ve altyapı ihalesini alana otomatik olarak Hakkari de verilecek. Böylece ihalede herhangi bir firmaya ayrıcalık tanınmamış ve nüfus ile şartlara göre eşit olarak dağıtılmış olacak.

ÖĞRETMENLERE DE DAĞITILACAK

İhale sonrası GSM operatörleri 81 ilde teknoloji ve altyapı yatırımlarına başlayacak. Bakanlık 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında 2 milyon 700 bin bilgisayar dağıtacak. Bilgisayarların 2 milyon 500 bini 5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencilerine, geriye kalan 200 binini de öğretmenlere verecek. Dağıtılan bilgisayarlar 4 yıl sonunda öğrencinin olacak.

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FATİH projesi kapsamında bugüne kadar 432 bin 288 adet akıllı tahta okullara gönderilirken, öğrencilere dağıtılan tablet sayısı ise 1 milyon 438 bin oldu.