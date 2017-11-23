'Türkiye ekonomisinde bu yıl 5,5'in üzerinde büyüme bekliyoruz'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin bu yıl yüzde 5,5'in üzerinde büyüyeceğini belirterek, "Ekonomimiz büyümeye devam edecektir, bundan emin olun. Son günlerde kurun oynaklık göstermesi, birtakım spekülatif girişimler, başarımızı ve büyüme azmimizi asla engellemeyecektir." dedi.

Elvan, Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Girişimci Buluşmaları" isimli etkinlikte yaptığı konuşmada, vakfın, Türkiye'nin girişimci ruhunu harekete geçirmek amacıyla ciddi bir misyon üstlendiğini söyledi.

Son 15 yılda ortalama yüzde 5,7 büyüdü

Son 15 yılda ekonomide sağlanan ilerlemeden bahseden Elvan, bu süreçte Türkiye'nin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ortalama yüzde 5,7 büyüdüğünü aktardı.

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Elvan, bu yıl da yüzde 5,5'in üzerinde büyüme performansı beklediklerini kaydederek, büyümeye ilişkin öncü göstergelerin büyük kısmının çok olumlu tabloyu işaret ettiğini bildirdi.

Bakan Elvan, "Ekonomimiz büyümeye devam edecektir, bundan emin olun. Son günlerde kurun oynaklık göstermesi, birtakım spekülatif girişimler, başarımızı ve büyüme azmimizi asla engellemeyecektir." diye konuştu.

Orta Vadeli Program'dan (OVP) bahseden Elvan, bütçe açığının azaltılması, mali disiplinin sağlanması, enflasyonun ve faiz oranlarının düşürülmesi, Türkiye'nin yüksek büyüme performansını yakalaması gibi hedefleri anlattı.

Elvan, daha yüksek büyüme oranları için verimliliğin arttırılmasının "olmazsa olmaz" olduğunu belirterek, nitelikli insan yetiştirilmesinin önemine işaret etti.

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İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesinde önemli ilerleme sağlandığını ancak hala 60'ıncı sıralarda olduklarını dile getiren Elvan, bunun yeterli olmadığını, 20'inci, 10'uncu sıralarda olmaları gerektiğini bildirdi.

"Vatandaş memnuniyeti çok önemli"

Elvan, kamu kurumları arasındaki ilişkilerin daha hızlı ve esnek bir yapıda oluşturulması gerektiğini kaydederek, farklı kurumları ilgilendiren bir meselenin olması halinde yetkililerin bir masa etrafında buluşup söz konusu meseleyi anında çözebileceklerini, bu konuda ilerleme sağlanması gerektiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının sorun tespitinde çok ilerlediğini anlatan Elvan, bu yüzden STK'ların taleplerini ciddiye aldıklarını ve bu konularda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Elvan, kamu ile sivil toplum kuruluşları, vatandaş ile kamu kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, vatandaş memnuniyetinin kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

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Yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılmasının önemine değinen Elvan, üretimlerinin ve ihracatlarının ithalata olan bağımlılıktan kurtulması gerektiğini aktardı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, raylı sistemler, petrokimya, sağlık araç ve gereçleri gibi cari açık veren sektörlerde ithalatın azaltılması gerektiğini kaydeden Elvan, mühendislik, müşavirlik, danışmanlık gibi hizmet alanlarında da yurt dışında ciddi danışmanlık aldıklarını anlattı.

Elvan, ekonomiyi daha ileriye götürmek ve gelişmiş ülkeleri yakalayabilmek için yüksek teknolojili üretim ve ihracat dönüşümünü gerçekleştirmek zorunda olduklarını vurguladı.

"Girişimciler istihdamı ve ihracatı artırıyor"

Elvan, girişimciliğin önemine değinerek, üretimde, hizmetlerde ve iş yapma süreçlerinde yenilik yaparak katma değer üreten girişimcilerin artık ön plana çıktığını söyledi.

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Bakan Elvan, "Girişimcilerimizin aldığı riskler, başarılı olmaları halinde sadece girişimcilere değil ülkemize de katma değer, üretim, istihdam ve ihracat olarak geri dönmektedir." ifadesini kullandı.

Girişimcilerin yeni istihdam alanları oluşmasına ve ihracatın artmasına katkı sunduğunu dile getiren Elvan, kamu olarak girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Elvan, girişimcilere, Ar-Ge ve inovasyon odaklı projelere yönelik destek ve teşviklerden bahsederek, bu alanda son 15 yılda yapılan reformları anlattı.

"Girişimciye her türlü destek var"

GİV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin doğru oluşmadığını belirterek, bu konuda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

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Türkiye'nin önünü açabilmek için yaptıkları çalışmalara değinen Koç, işsizlik sorununu çözmek için girişimci yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Koç, "2002'den sonra girişimcinin her türlü desteği var. Daha önce girişimcinin kaynağı yoktu. Şu anda devletimiz girişimciye her türlü desteği sağlıyor." dedi.

Başkan Koç, bürokrasinin girişimciye daha fazla güvenmesi gerektiğini kaydederek, devletin el uzatması halinde birçok sıkıntının aşılacağını, girişimcilerin azim ve kararlılıkla Türkiye için çalışacağını sözlerine ekledi.

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