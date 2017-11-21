Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Yargıtay Üyesi Salih Sönmez hakkında fezleke düzenlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezlekede Sönmez’in, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütünü yönetme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi.

TOPLANTIDAN YARGITAY’A

FETÖ’nün 2010’da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda çoğunluğu ele geçirmesinin ardından yüksek yargıya gönderilecek örgüt üyelerinin belirlenmesi amacıyla Mehmet Kaya ve Bülent Çiçekli’nin evinde toplantılar yapıldığına dikkat çekilen fezlekede, şüpheli Sönmez’in de Yargıtay’a gönderilmesine bu toplantılarda karar verildiği belirtildi. Fezlekeye giren ifadelerde, Sönmez’in Yargıtay üyesi olmadan önce hakimlik görevi yaptığı yerlerde de örgüt toplantılarına katıldığı ve bu toplantıları organize ettiği kaydedildi.

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İMAMLARLA GEZİLERE GİTMİŞ

22 Temmuz 2016’dan bu yana tutuklu bulunan şüpheli Salih Sönmez’in telefon sinyal bilgilerine ilişkin rapor da fezlekeye girdi. Söz konusu raporda, Sönmez kullandığı telefon ile haklarında FETÖ’den soruşturma yürütülen yargının sivil imamlarından Yusuf Doğan, Mehmet Özçelik ve Şükrü Aktaş’ın kullandığı telefonlar, aynı tarihte, aynı noktalardan sinyal verdiği görüldü. Söz konunu sinyal bilgilerine göre ise Sönmez’in 24 Temmuz 2015’te Yusuf Doğan ile Niğde Bor’da, 3 Mayıs 2015’te Şükrü Aktaş ve Mehmet Özçelik ile Konya Kulu’da, 3 Şubat 2015’te Mehmet Özçelik ile İstanbul Üsküdar’da olduğu anlaşılıyor. Söz konusu telefon sinyallerine ilişkin “Şüphelilerin aynı tarihte aynı yerde bulunmaları bir tesadüf olmadığı, şüphelilerin bir araya geldikleri, birlikte seyahat ettikleri kanaatine varılmaktadır” değerlendirilmesi yapıldı. Söz konusu imamlardan Yusuf Doğan, ByLock’tan yazdığı darbe mesajlarıyla gündeme gelmişti. Doğan’ın “Başka yerlerden not geliyor, darbe olacak gidişat o” dediği belirlenmişti.

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100 BİN LİRAYI BAŞKASININ HESABINA YATIRMIŞ

Sönmez’in yazışmalarından Bank Asya’ya para yatırılması konusunda örgüt mensuplarına talimat verdiği görüldü. Yine yazışmalardan, FETÖ’cü Yargıtay üyelerinin deşifre olmaması için toplanan paraların başkalarının adına bankaya yatırıldığı da anlaşıldı. Sönmez, 11 Ocak 2016 tarihli bir mesajında başka bir örgüt mensubuna, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Sarıömeroğlu’nun 100 bin lira para verdiği, bu paranın da başka birisinin adına bankaya yatırıldığını ancak bu paranın henüz alınmadığını anlatıyor. Mesajda geçen “arz olunur” ifadesinden de Sönmez’in karşısındaki kişinin örgüt imamı olabileceğini değerlendiriliyor.

Kullanıcı adı baş harfleri

Şüpheli Sönmez’in örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı da tespit edildi. Sisteme girme tarihi 17 Ağustos 2014 olan Sönmez’in kullanıcı adının ise “ss0650” olduğu belirlendi. Şüphelinin söz konusu kullanıcı adını ise ad ve soyadının baş harfleri, çalıştığı yer olan Ankara’nın trafik plakası ile ByLock’u kurduğu tarihteki yaşını girerek oluşturduğu kaydedildi. Fezlekede, Sönmez’in, örgütün üst düzey yöneticileri arasında olduğu ve bu kapsamda ByLock’tan yaptığı yazışmalarda, FETÖ yapılanması içerisinde oluşturulan grupların sorumlularına açık olarak örgüt adına talimatlar verdiği ifade edildi.

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