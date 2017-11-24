Sanat kimliğimizi yansıtmalı

Sanat hayatına İspanyada devam eden, eserlerinde yaşadığı ve yaşamakta olduğu coğrafyayla derin bağlar kuran sanatçı Şükrü Karakuş’un ‘Bereket’ adlı resim sergisi Galeri Diani’da açıldı. 9 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergide sanatçı yerel ve evrensel olanı okunaklı bir biçimde yansıtıyor. Bir sanatçının asıl kaynağının doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği kültürde olduğunu belirten Karakuş, “Hangi sanat dalı olursa olsun o kültüre dayanmadan; o kültürden beslenmeden yapılan hiçbir șey sağlam olmaz” dedi.

KİBELE’YE GÖNDERME

Yerelden evrensele ulașıldığında farklı kültürlerin harmanlanabildiğini belirten Karakuş, “Amacım yerelle evrenseli bulușturabilmek. Yerel olanı yerel haliyle bırakırsanız sanatsal bir değeri olmaz. Bu bir kimlik sorunudur. Her zaman söylerim; dünyanın neresinde olursa olsun benim çalıșamalarıma bakan bir kiși benim Akdenizli olduğumu, Doğu ile Batı arası bir coğrafyadan geldiğimi hissedebilmeli” ifadelerini kullandı. Üretkenliği, dişiliği, doğurganlığı ve bereketi simgeleyen Kibele’ye göndermede bulunduğu için serginin ismini 'Bereket' olarak belirleyen Karakuş, daha önce sergilenmemiş 25 eserini sanatseverin beğenisine sundu.