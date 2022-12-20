Hangi maçlar var? 21 Aralık Çarşamba günün maçları

2022 FIFA Dünya Kupası sona erdi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Dünya Kupası maçlarının bitmesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 21 Aralık maç programı.
Bugün kimin maçı var?
13:00 A Spor MKE Ankaragücü 2-0 Tuzlaspor (Futbol)
13:00 A Spor Kasımpaşa 1-2 Ümraniyespor (Futbol)
15:00 A Spor Sivasspor - Esenler Erokspor (Futbol)
17:00 A Spor Antalyaspor - Manisa FK (Futbol)
18:00 TRT Spor Yıldız THY - Neuchatel UC (Voleybol)
19:00 A Spor Başakşehir FK - Göztepe (Futbol)
20:00 Tivibu Spor Darüşşafaka - Hapoel Jerusalem (Basketbol)
21:00 A Spor Fenerbahçe - İstanbulspor (Futbol)
21 Aralık Çarşamba kimin maçı var, maç saat kaçta hangi kanalda?
21 Aralık 2022 13:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
21 Aralık 2022 15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - UŞAK SPOR A.Ş.
21 Aralık 2022 17:00 CORENDON ALANYASPOR - EYÜPSPOR
21 Aralık 2022 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - YILPORT SAMSUNSPOR
21 Aralık 2022 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - ŞANLIURFASPOR
22 Aralık Perşembe hangi maçlar var?
- 22 Aralık 2022 13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
- 22 Aralık 2022 15:00 ARABAM.COM KONYASPOR - BODRUMSPOR A.Ş.
- 22 Aralık 2022 17:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - DYOREX BOLUSPOR
- 22 Aralık 2022 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
- 22 Aralık 2022 21:00 GALATASARAY A.Ş. - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ