Hangi maçlar var? 21 Aralık Çarşamba günün maçları Dünya Kupası Arjantin’in şampiyonluğunda sona erdi. Günün maç programları futbolseverlerin yakın takibinde. Kimin maçı var? sorusunun cevabı, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte günlük olarak araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 21 Aralık Çarşamba maç programı.

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