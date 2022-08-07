İsrail ile Gazze'den dünyanın umutla beklediği haber geldi: Ateşkes için saat belli oldu

Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafak'a konuştu: Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin

Gazzeli Gazeteci Mustafa Assar işgalci İsrail güçlerinin bombardımana tuttuğu Gazze şeridinden yaşananları Yeni Şafak'a aktardı. Canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını cevaplayan Assar, şu ifadeleri kullandı: Her taraf vuruluyor. Mülteci kamplarının olduğu yeri de vurdular. Bombardıman önceden küçük bir bomba atılarak işaret verilip yapılırdı. Şimdi onu da yapmıyorlar. Ağır bombardımana tutuyorlar. Türkiye elinden geleni yapıyor, görüyoruz. Herkesten ricam bu yaşananları sosyal medya hesaplarında gündeme getirmeleri” dedi.

