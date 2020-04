New York Times: Bin yatak kapasiteli askeri hastane gemisi neredeyse boş, koronavirüs hastalarının alınmaması kabul edilemez New York Times gazetesi, New York şehrine yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele için gönderilen askeri hastane gemisi USNS Comfort'ta sadece 20 hastanın tedavi edildiği ve bunun New York halkında hayal kırıklığına yol açtığını yazdı.

Haber Merkezi 03 Nisan 2020, 10:49 Son Güncelleme: 03 Nisan 2020, 11:09 AA