Dünya New York Times Bin yatak kapasiteli askeri hastane gemisi neredeyse boş, koronavirüs hastalarının alınmaması kabul edilemez
KORONAVİRÜS

New York Times: Bin yatak kapasiteli askeri hastane gemisi neredeyse boş, koronavirüs hastalarının alınmaması kabul edilemez

New York Times gazetesi, New York şehrine yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele için gönderilen askeri hastane gemisi USNS Comfort'ta sadece 20 hastanın tedavi edildiği ve bunun New York halkında hayal kırıklığına yol açtığını yazdı.

Haber Merkezi AA
ABD donanmasına ait hastane gemisi geçtiğimiz günlerde New York'a geldi.
ABD donanmasına ait hastane gemisi geçtiğimiz günlerde New York'a geldi.

Gazetede yayımlanan makalede, koronavirüs salgını ile mücadele için New York'a gönderilen ABD donanmasına ait askeri hastane gemisi USNS Comfort'taki uygulamalar eleştirildi.

New Yorkluların büyük umutla beklediği hastane gemisinde şu ana kadar sadece 20 hastanın tedavi altına alındığı belirtilen makalede, geminin beklentileri yerine getirmediği iddia edildi.

Makalede, "Yetkililer, binlerce kişiye yer bulmak için mücadele ederken, bu gemiye sadece 20 hasta transfer edildi. New York’taki hastaneler kapasitesinden fazla hastayı barındırırken, Comfort’a Kovid-19’lu hastaların alınmaması kabul edilemez" ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, askeri geminin koronavirüs ile mücadelede kritik rol oynayacağı yorumu hatırlatılan makalede, birçok hastanın gemiye kabulünün bürokratik gerekçelerle engellediği aktarıldı.

ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi
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ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi
ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'na ulaştı. Hastane gemisinin 1,000 yatak kapasitesi ile 24 saat içinde operasyonel hale gelerek, salgından dolayı yetersiz kalan New York'taki hastaneleri rahatlatması bekleniyor.

Bin yatak kapasiteli gemi neredeyse boş

Makalede, pazartesi günü büyük umutlarla Manhattan’ın batı limanına demirleyen 1000 yatak kapasiteli geminin neredeyse boş olduğu ve gemide bulunan 1200 sağlık personelinin ise iş yapmadığı belirtildi.

  • Ambulansla gemiye gelen acil bir hastanın kabul edilmediğine dikkat çekilen makalede, hastanın virüs testi için şehir hastanesine yönlendirilmesi eleştirildi.

Makalede, New York’taki hastaların acilen tedavi edilmesi zorunluluğu varken, USNS Comfort’a virüs taşıyan hastaların alınmamasının anlamsız olduğu değerlendirmesi yer aldı.

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