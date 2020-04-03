Bilanço ağırlaşıyor: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 53 bin 160’a yükseldi

Çin'in Hubey eyaletine bağlıVuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve dünyayı saran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını korkunç boyutlara ulaştı. Son 24 saatte 5 bin 904 kişi yaşamını yitirdi, 78 bin 834 kişide daha virüs tespit edildi. Ölenlerin sayısı dünya genelinde 53 bin 160’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 16 bin 401’e yükseldi.

Avrupa'nın

merkez üssü İtalya

İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 13 bin 915’e yükselirken; vaka sayısı da 115 bin 242’ye çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 160’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 50 bin 468’e çıktığını bildirdi.

DÜNYA SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

ABD’de vaka sayısı 245 bin 559

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 245 bin 559 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 57 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.

OYNAT 00:00 Fransa'dan korkunç plan: Koronavirüs aşılarını Afrika'daki insanlar üzerinde deneyelim Fransız doktor Jean Paul Mira, katıldığı TV programında skandal ifadeler kullandı. Sunucu Camille Locht 'ın koronovirüs teklifi geldi. Koronavirüse karşı geliştirecekleri aşıyı önce Afrikalılar üzerinde denenmesi gerektiğini açıklayarak Avrupa'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya serdiler. BiP'te paylaş

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Orta Avrupa'da korkutan yükseliş

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 84 bin 794’e yükselirken; 1107 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 59 bin 929 kişide virüs tespit edildiği ve 5 bin 398 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 112 bin 65’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 348’e çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 2 bin 926’ya, vaka sayısının da 34 bin 173’e çıktığı belirtildi.