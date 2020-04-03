Senegal koronavirüs tedavisinde hidroksiklorokin sürdürecek

ABD'deki bir hastane odasında doktorlar böyle dua etti

ABD'deki bir hastane odasında kaydedilen görüntülerde birçok doktor ve sağlık çalışanının 'Sana yalvarıyoruz Ey Tanrım, senin kudretin ışığında bize güç ver. Ölümleri durdurmak için senden ve Yüce İsa'dan sığınacağımız hiçbir şey yok. Bizlere yardım et, hasta olanları iyileştirmen için sana yalvarıyoruz. Sayısız insan evlerinde, dışarıda hastalıktan acı çekerek yapayalnız ölüyor Tanrım' diye haykırarak dua ettikleri görüldü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gündem oldu.