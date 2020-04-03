Dünya Senegal koronavirüs tedavisinde hidroksiklorokin sürdürecek
KORONAVİRÜS

Senegal koronavirüs tedavisinde hidroksiklorokin sürdürecek

Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs vakalarında iyileşme yönünde hızlı sonuç verdiği gerekçesiyle hidroksiklorokin tedavisinin sürdürüleceği bildirildi. Ülkede son 24 saatte 10 kişi iyileşirken, 5 yeni vaka görüldü.

Haber Merkezi AA
Uluslararası uçuşlara getirilen yasak da 17 Nisan'dan mayıs başına ertelendi.
Uluslararası uçuşlara getirilen yasak da 17 Nisan'dan mayıs başına ertelendi.

Başkent Dakar'da Kovid-19 vakalarının tedavisinin yapıldığı Fann Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Moussa Seydi, düzenlediği basın toplantısında bazı hastaların tedavisinde, onların da iznini alarak hidrosiklorokin kullandıklarını açıkladı.

Bu hastaların daha hızlı iyileştiklerini gözlemlediklerini kaydeden Seydi, Kovid-19 tedavisinde hidrosiklorokin kullanmayı sürdüreceklerini ifade etti.

ABD'deki bir hastane odasında doktorlar böyle dua etti
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ABD'deki bir hastane odasında doktorlar böyle dua etti
ABD'deki bir hastane odasında kaydedilen görüntülerde birçok doktor ve sağlık çalışanının 'Sana yalvarıyoruz Ey Tanrım, senin kudretin ışığında bize güç ver. Ölümleri durdurmak için senden ve Yüce İsa'dan sığınacağımız hiçbir şey yok. Bizlere yardım et, hasta olanları iyileştirmen için sana yalvarıyoruz. Sayısız insan evlerinde, dışarıda hastalıktan acı çekerek yapayalnız ölüyor Tanrım' diye haykırarak dua ettikleri görüldü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gündem oldu.

Kovid-19'da bir günde iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 127 testten 5'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte 10 kişinin iyileşerek taburcu olduğu kaydedilen açıklamada tedavisi süren 138 hastanın durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Ülkede şu ana kadar 195 Kovid-19 vakası görülürken, bunlardan 55'i sağlığına kavuştu, 1'i yaşamını yitirdi, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

Ayrıca, online düzenlenen bakanlar kurulunda, eğitime verilen aranın 4 hafta daha uzatılması, okulların açılmasının 6 Nisan'dan 4 Mayıs'a ertelenmesi kararlaştırıldı.

Uluslararası uçuşlara getirilen yasak da 17 Nisan'dan mayıs başına ertelendi.

Diğer yandan Senegal hükumeti, yaklaşık 1 milyon aileye gıda ve temizlik malzemeleri yardımında bulunacağını duyurdu.

Her aileye, 20 litre yağ, 10 kilo makarna, 10 kilo şeker, 10 kilo süt tozu ve sabundan oluşan 50'şer kilogramlık 2 yardım kolisi dağıtılacak.

Fransa'da koronavirüs hastaları trenle sevk edildi
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Ülkeler, koronavirüse karşı amansız bir mücadele veriyor.
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O ülkelerden biri de Fransa...
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Sağlık ekipleri, bazı koronavirüs hastalarını trenle başka bir hastaneye tahliye etti.
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TRENLE HASTA NAKLİ Hastalar, başkent Paris'teki Gare d'Austerlitz tren istasyonunda tıbbi araç ve gereçlerle donatılan trene yerleştirildi ve Bretonya bölgesindeki hastanelere sevk edildi.
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FRANSA'DA SON DURUM Yaklaşık 57 bin koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa'da 4 bin 32 kişi hayatını kaybetti.
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Fransa'da koronavirüs hastaları trenle sevk edildi
Koronavirüs hastaları, başkent Paris'ten trenle Bretonya bölgesine nakledildi.

Burkina Faso'da 1207 mahkuma Kovid-19 affı

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Kovid-19 salgının önlenmesi amacıyla 1207 mahkumu affetti.

  • İletişim Bakanı Fulgance Dandjinou, yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Kabore'nin yaşları ilerlemiş, sağlık durumları kötü ve mahkumiyetlerinin en az yarısını tamamlamış, adi suçlardan hapiste bulunan 1207 mahkumu, Kovid-19 önlemleri kapsamında affettiğini belirtti.

Dandjinou, Kovid-19 önlemleri kapsamında cezaevi ziyaretlerinin yasaklandığını vurguladı.

İlk iki vakanın 9 Mart'ta görüldüğü ülkede, şu ana kadar 288 vaka tespit edildi. Vakalardan 16'sı ölümle sonuçlanırken, 50 kişi de sağlığına kavuştu.

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