Dünya ABD ordusunu karıştıran koronavirüs mektubu Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı görevden alındı
AMERİKA KORONAVİRÜS

ABD ordusunu karıştıran koronavirüs mektubu: Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı görevden alındı

USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanının, Kovid-19 virüsü tespit edilen personelinin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin Amerikan Donanması'na gönderdiği mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere de gönderdiği gerekçesiyle görevinden alındığı bildirildi. ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly "ABD Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier, Uçak Gemisi Taarruz Grubu Komutanı Oramiral Stuart Baker tarafından görevinden alındı. Gemide çok karmaşık ve güvenli iletişim kanalları olmasına rağmen mektup güvenli olmayan, tasnif dışı bir e-mail ile yollanmış. Sadece komuta zincirindeki kişilere değil, aynı zamanda başka birçok kişiye gönderilmiş" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı yazdığı mektup nedeniyle görevden alındı.
USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı yazdığı mektup nedeniyle görevden alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, "USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier, Uçak Gemisi Taarruz Grubu Komutanı Oramiral Stuart Baker tarafından görevinden alındı." ifadelerini kullandı.

Modly, Crozier'in yerine geçici olarak Albay Dan Keeler'in geminin kaptanlığına getirildiğini ve Theodore Roosevelt uçak gemisinin eski kaptanı Tuğamiral Carlos Sardiello'nun, geminin kaptanlığını devralması için Guam'a gönderildiğini belirtti. Modly, ayrıca kaptanın gönderdiği mektubun içeriğindeki bilgilerin ellerindeki bilgilerle örtüşmediğini iddia etti.

Mektubun ayrıca komuta kademesinin dışındaki birçok kişiye de gönderildiğini fade eden Modly şu bilgileri paylaştı:

  • "Gemide çok karmaşık ve güvenli iletişim kanalları olmasına rağmen mektup güvenli olmayan, tasnif dışı bir e-mail ile yollanmış. Sadece komuta zincirindeki kişilere değil, aynı zamanda başka birçok kişiye gönderilmiş. Daha kötüsü ise asker ve asker ailelerinde, kaptan bunu yaptığından dolayı Donanma destek veriyormuş gibi bir algı oluştu. Halbuki durum bu değil. Komutanlık, kutsal bir güvene dayanıyor ve bu güven sürekli olarak kazanılması gereken bir şeydir."

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Kaygıya neden oldu

Kendisinin ve Donanma Operasyonları komutanlarının uçak gemileri ile iletişim kanallarının her an açık olduğuna işaret eden Modly, kaptanın mektubunun askerler ve aileleri arasında bir tür kaygıya neden olduğunu ifade etti. Modly, kaptanın mektubu yollarken bu kaygılarla nasıl baş edeceğini planlamadığını da belirtti.

Gemi karantinada

  • Modly gemide şu anda 114 askerin koronavirüs salgınına yakalandığını ancak hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını da kaydetti.

Theordore Roosevelt uçak gemisi, Pasifik'teki Guam Adası'nda liman ziyaretindeyken personelin bir kısmında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

Gemideki vakaların artması üzerine kaptan Crozier, ABD Donanmasına mektup yollayarak, tüm personelin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım talebinde bulunmuştu.

Reuters
ABD Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier görevinden alındı.

Tartışma yaratan 4 sayfalık mektubunda Kaptan Crozier, gemide bulunan 5 bin civarındaki askerin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtmişti. Crozier, tüm askerlerin karada karantinaya alınmasını istemişti.

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ABD savaş gemilerinin görevdeyken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili, konuyla ilgili CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, mektuptan bugün haberdar olduklarını ve Donanmanın gemideki tüm personelin karaya çıkarılmasına izin verebileceğini ancak Guam Adası'nda yeterince yatak bulunmadığını dile getirdi.

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