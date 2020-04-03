Rusya’da yalan haber yapan doktora sert müdahaleyle gözaltı

Anastasiya Vasilyeva, 20 Mart’ta sosyal medya üzerinden görüntülü bir paylaşım yaparak koronavirüs salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini iddia etti. Sendika Başkanı Vasilyeva’nın söz konusu iddiası hem ülkede hem de dünyada Rusya’nın korona virüsü ile ilgili mücadelesinde soru işaretlerine neden oldu.

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'Doktorlara ekipman verilmiyor' iddiası

Doktorlara koruma ekipmanlarının verilmediğini ve yetkililerin korona virüsü kelimesini kullanmaya kaçındığını da öne süren Vasilyeva, gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Anastasiya Vasilyeva

Sendikadan açıklama

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, Twitter üzerinden gözaltılar ile ilgili açıklama yaparak, "Vasilyeva ve bazı sendika yöneticileri Novgorod bölgesinde ’yüksek hazırlık durumu’ ihlal ettikleri gerekçesiyle tutanak düzenlenerek gözaltına alınmıştır" denildi. Açıklamada, Vasilyeva ve bazı yöneticilerinin Novgorod Bölgesi Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı da hatırlatıldı. Gözaltına alınan sendika yöneticilerinin ifadelerinin alındığı ve gözaltında tutulmaya devam edildikleri ifade edildi.

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Anastasiya Vasilyeva evinden alındı.

Yetersiz bölge başkanları görevden alındı

Rusya’da koronavirüsü ile ilgili gerilim artarken bir hamle de Kremlin Sarayı’ndan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, virüse karşı etkisiz kalmaları nedeniyle Arkhangelsk ve Komi Cumhuriyeti valilerinin istifasını aldı. Komi Cumhuriyeti Başkanı Sergey Gaplikov görüntülü paylaşım yaparak kendisine destek olanlara teşekkür etti. Gaplikov açıklamasında, kendisinin istifa ettiğini duyurdu. Arkhangelsk Bölge Başkanı Igor Orlov’un istifası da Putin tarafından kabul edildi. Putin, Orlov’dan boşalan koltuğa vekaleten Aleksandr Tsybulsky’yi atadı.



